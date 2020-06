Hasta el martes 23 el Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) había registrado 26 niños, niñas y adolescentes de cero a 15 años con diagnóstico de covid-19. La división por género muestra que ha habido más casos en mujeres (17) que en varones (nueve). El departamento que ha tenido más casos es Rivera (con 11), le siguen Montevideo y Canelones (con cinco cada uno), Maldonado (2), y luego están Colonia, Río Negro y Treinta y Tres, con un caso cada uno.

En cuanto a los síntomas, el informe detalla que nueve presentaron odinofagia (dolor de garganta al tragar), nueve tuvieron tos, siete rinorrea (secreción nasal), seis tuvieron fiebre, tres tuvieron pérdida del gusto, tres sintieron pérdida del olfato y uno tuvo disnea (dificultad para respirar, sensación de ahogo). Ninguno de ellos tuvo que ser internado y todos presentaron una buena evolución.

Contagios

En 25 de los 26 casos se identificó que “tuvieron contacto intradomiciliario con un caso positivo”, es decir que, tal como detalla el informe, la madre, el padre, un hermano o el padrastro tenían covid-19 y ellos se contagiaron. Se especifica que en un caso no se identificó el nexo epidemiológico, y se explicita que “no se cuenta con el dato de exposición a personal de salud”.

Este informe, que se publicó el jueves 25, no dice nada acerca de si los niños han contagiado a alguien. Sí lo explicita el informe de la División Epidemiología del MSP del 2 de junio, que afirma que los menores de 15 años con covid-19 (que eran 23 hasta ese momento) “se encuentran al final de las cadenas de transmisión, no generando casos secundarios, salvo una única excepción en el que un menor de 15 años generó un caso secundario intrafamiliar”. Por eso, el informe de Epidemiología indica que el análisis de casos de menores de 15 años “orienta a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad”. Lo mismo dice de las personas asintomáticas: sólo 13 de los 159 casos asintomáticos (8,2%) que se habían registrado hasta el 2 de junio habían transmitido la enfermedad. Esa proporción es bastante menor a la transmisión de personas sintomáticas: 164 de las 658 personas, esto es, 24,9%, habían generado casos secundarios.