“No fiestas, no asados, no reuniones, no cumpleaños, no tardes en el río, no ruedas de mate; todos con tapaboca, a cuidarnos todos”, expresó José Quintín Olano, director departamental de Salud de Treinta y Tres en una conferencia que dio este domingo al mediodía, cuando había 14 casos confirmados de covid-19 en la capital olimareña. El jueves de noche se confirmó que una integrante del equipo de gestión del hospital de Treinta y Tres tenía covid-19. En menos de 72 horas el número de casos trepó a 18 y el de personas en cuarentena por haber estado expuestas al virus saltó a 215. El llamado de Olano apuntó a extremar los cuidados y retomar las precauciones que los olimareños habían tomado durante el comienzo de la pandemia y entre fines de abril y principios de mayo, cuando se detectaron 12 casos de esta enfermedad a raíz de un brote que se dio en la cementera Cielo Azul.

El tema preocupa a nivel nacional. Por eso este domingo de tarde el ministro de Salud, Daniel Salinas, llegó a Treinta y Tres y se quedará hasta este lunes. A las 11.00 sesionará el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) de Treinta y Tres, que contará, además, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Defensa, Javier García, y el presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

Reorganización asistencial

La particularidad de este brote es que se da en el sector sanitario, lo que hace más delicada la situación, porque, además del riesgo de contagio para trabajadores y usuarios, se puede complicar la asistencia. Por el momento, el total de los 18 casos son trabajadores de la salud, así como 90 de las 215 personas en cuarentena, informó a la diaria Osvaldo Bianchi, médico de Treinta y Tres y secretario de la Federación Médica del Interior (Femi).

Quintín Olano, director de Salud de Treinta y Tres, en conferencia de prensa del comité de emergencia departamental, ayer, en la ciudad de Treinta y Tres.

“El problema es que el brote va en desmedro de la capacidad de asistencia”, dijo Bianchi, e informó que los trabajadores afectados se desempeñan en las principales instituciones sanitarias del departamento: el hospital (que es de ASSE) y la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC). Olano aclaró en la conferencia que los servicios de salud están funcionando bien y tienen “capacidad de asistir en las mejores condiciones”. Consultado por la complementación de servicios entre el sector público y el privado, respondió que “en las últimas horas ASSE y el IAC han estado trabajando en conjunto y supliendo alguna carencia de recursos humanos”. Dijo que las autoridades nacionales también han manifestado la voluntad de resolver estos problemas.

Bianchi dio más detalles: dijo que en la capital olimareña hay dos blocks quirúrgicos que están tratando de complementar los servicios para que haya un equipo completo. Por ejemplo, comentó que este domingo de tarde se asistió una cesárea en el hospital y que el sector privado aportó el pediatra y el anestesista. Además de los vínculos institucionales, destacó la comunicación entre profesionales y anunció que recibieron el respaldo de integrantes de Femi de otros departamentos, que se pusieron a disposición en caso de que haya que hacer un plan de contingencia en recursos humanos. Para compensar las bajas y hacer el seguimiento de contactos, 50 enfermeras de la Intendencia de Treinta y Tres colaboraron con la Dirección Departamental de Salud.

La asistencia fuera de la covid-19 también retrocedió. “El departamento volvió a la fase 1: se suspendieron las policlínicas presenciales, que estaban empezando a funcionar, y la coordinación quirúrgica”, dijo el médico. Informó que se volvió a operar solamente en casos de urgencia u oncológicos.

Seguimiento epidemiológico

El jueves, la Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres inició el rastreo epidemiológico. “El primer caso que detectamos como positivo seguramente no fue el primer caso de contagio en Treinta y Tres, sino el que detectamos nosotros”, aclaró Olano en la conferencia. Explicitó que había otros casos positivos de personas que habían manifestado síntomas antes de la confirmación del primero. Tanto Olano como Bianchi piden no estigmatizar a las personas con covid-19. La aclaración viene a cuento porque el fin de semana se extendió en las redes sociales el cuestionamiento hacia la trabajadora de la salud que, según el propio Olano, había estado en la frontera y había asistido a reuniones en Montevideo. “No sabemos cómo llegó el primer caso. No descartamos la posibilidad de que haya llegado por un paciente, un acompañante o un cuidador”, dijo. Y reafirmó: “La población es tan protagonista como nosotros para poder dominar este foco”.

La epidemióloga Silvia Guerra, del Ministerio de Salud Pública, fue a Treinta y Tres el viernes y este domingo. En la conferencia de prensa, explicó cómo se hace el rastreo de contactos. Dijo que cuando se identifica un caso se “trata de reconstruir su vida desde los dos días antes al inicio de los síntomas, que es el momento en que la persona empieza a contagiar”. Para eso, dijo: “[Los técnicos tratan de] que la persona recuerde quiénes compartieron el espacio físico, quiénes tuvieron un contacto estrecho, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Y luego viene la tarea epidemiológica de evaluar si esas condiciones o esas acciones implican un riesgo de contagio o no. El mayor riesgo de contagio es cuando hay un contacto físico, cuando hay una cercanía sin protección –sin que ambos utilicen máscara– y cuando se comparten actividades en ambientes cerrados con mala ventilación”.

En función de esas investigaciones, los técnicos clasifican los contactos en contactos de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, y determinan quiénes tienen que hacer cuarentena y a quiénes hay que indicarles el hisopado para tener el test de PCR. Guerra aclaró que en Treinta y Tres, como se está en situación de riesgo y se busca controlar rápidamente el brote, se hizo lo mismo que en Rivera: se hicieron los test de inmediato “para ver cuántas personas podían tener la infección activa en ese momento” y a quienes no dieron positivo se los volverá a testear a los siete días del contacto, que es cuando se expresa la mayor carga viral y hay menor riesgo de tener resultados falsos negativos. En ese lapso, tienen que estar en cuarentena. Hasta este domingo, según informó Bianchi, se habían hecho 105 test: 54 dieron negativo y se espera el resultado de 33. De los 18 casos positivos, 11 eran asintomáticos. Según dijo Olano en la conferencia, se tomaron muestras de todos los pacientes que estaban internados en los servicios, los acompañantes y los cuidadores.

Calle Juan Antonio Lavalleja, ayer, en la ciudad de Treinta y Tres.

Guerra evaluó que son muchos los casos en Treinta y Tres, pero destacó: “Hay una acción diagnóstica bastante oportuna y todos los positivos que tenemos los estamos relacionando, lo cual quiere decir que ha habido un rastreo y una identificación bastante buena de los casos. Si cada uno cumple con su cuarentena y si todos los aislados cumplen con el aislamiento, vamos a tener un panorama no tan desfavorable como podría serlo si no se siguieran las medidas”. Al igual que Olano, insistió: “Acá no sólo hay que tomar medidas con quienes están en cuarentena y quienes están aislados, sino que hay que considerar la posibilidad de circulación del virus en la comunidad y no abandonar las medidas de evitar estar en espacios muy cerrados, evitar el contacto muy estrecho, usar la máscara todo el tiempo y sólo quitárnosla en nuestros domicilios”.

Otra dinámica

“Ha sido algo que no esperábamos. Pensábamos que teníamos una situación controlada y se ha ido agudizando”, dijo, en diálogo con la diaria, Ramón da Silva, secretario general de la Intendencia de Treinta y Tres. Anunció que desde este lunes la intendencia permanecerá cerrada y que “se está instando a todo el pueblo de Treinta y Tres a evitar aglomeraciones”. Por eso, “se suspendieron actividades el fin de semana, todas las de esparcimientos, actividades nocturnas, el tránsito en parques y las ferias de nuestra ciudad”. Mencionó que continúa la desinfección de espacios en la vía pública. Dijo que los olimareños han reaccionado bien a la reinstalación de estas restricciones.

Se espera que este lunes las autoridades educativas dispongan cómo se continuará trabajando en los centros de enseñanza, sobre todo en aquellos a los que asistieron contactos de los casos positivos.