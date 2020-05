La Organización de Usuarios del zonal 17 Municipio A de Montevideo emitió este jueves un comunicado en el que denuncia públicamente algo que ya le plantearon a las autoridades: la falta de medicamentos en centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Es un problema que ya lleva por lo menos tres meses y afecta a un sector muy vulnerable de la población, que se agrava en la actualidad, por toda la problemática sanitaria y social, y especialmente por las graves dificultades que causa en aquellas personas con tratamientos que no deben ser discontinuados. Se suma a esto la inseguridad que esta situación genera en los usuarios y hace que se presenten día tras día, provocando largas colas en los centros de salud, situación más que compleja en estos momentos de emergencia sanitaria, que resulta muy peligroso”, expresaron en la carta.

En diálogo con la diaria María Escudero, integrante de la organización de usuarios, explicó que la medicación falta en las policlínicas barriales del oeste de Montevideo, pero también en el Centro de Salud del Cerro, que es la referencia de esas policlínicas. Dijo que, a raíz de la pandemia, para evitar las aglomeraciones, se creó un sistema mediante el cual los usuarios con enfermedades crónicas llaman por teléfono y se agendan para retirar la medicación, pero ha pasado que van y no encuentran todos los fármacos que tienen que retirar y tienen que volver a agendarse.

Relató que “todos los martes llegan los medicamentos, y los miércoles la gente trata de acercarse a las farmacias de las policlínicas o de los centros de salud para ver si le llegó el medicamento”. “Es una situación bastante difícil para los usuarios y para los servicios porque se les junta mucha gente, y eso es un riesgo”, evaluó.

Mencionó también la “situación de incertidumbre” que sienten los usuarios, que no saben si la medicación que necesitan llegará a la semana siguiente. Aclaró que “es un problema central de ASSE que no provee de todos los medicamentos que se necesitan” y que “a nivel local no hay posibilidades de solucionarlo”. Según supo este medio, en hospitales del interior también falta medicación.

En el comunicado, la organización de usuarios explica que el 2 de abril informaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre esta problemática y que el 23 de abril se reunieron de manera virtual con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Hasta ahora hemos obtenido como respuesta que se está dando una rápida tramitación, pero la solución no llega y la población sigue padeciendo el problema”, agregan en el comunicado, e instan a que se encuentren “soluciones urgentes y se hagan efectivas en el menor tiempo”.

Consultado por la diaria, Luis González Machado, presidente de la Junta Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), dijo que la consulta debía formularse ante ASSE. Fuentes de ASSE respondieron a este medio que este viernes podrán proporcionar más información. Según supo la diaria, la INDDHH no ha recibido respuesta de ASSE a la solicitud de información que le hicieron.

Cuentas pendientes

El 17 de abril, en una sesión de legisladores de las comisiones de Salud del Parlamento, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, había informado del problema presupuestal del organismo. Además de tener que lidiar con los sobrecostos que ha significado la atención y preparación de los servicios por el nuevo coronavirus, relató que ASSE no había tenido en 2020 ajuste por el Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, que se estaba manejando con un presupuesto que no consideraba la inflación –que se incrementó con la suba del dólar y de los insumos en medio de la pandemia– y que plantearían el tema al Ministerio de Economía y Finanzas.

En diálogo con la diaria, Miguel Fernández Galeano, ex adjunto del anterior directorio de ASSE, informó que la administración saliente dejó en manos de la actual el refuerzo de rubros para 2020. Según explicó, el 27 de febrero, en la primera reunión de transición que hubo, la vicepresidenta de ASSE, Marlene Sica, le transmitió al subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, que era prioritario hacer el refuerzo de rubros para medicamentos, y lo mismo le dijo a Cipriani en marzo, cuando inició la transición.

Fernández Galeano explicó que el único ajuste automático por inflación es el rubro 0, el de recursos humanos, y que para el resto de los gastos tiene que hacerse un refuerzo de rubros. Alegó que “en febrero estaba empezando a haber problemas con el refuerzo de rubros; pensamos que los primeros dos meses no iba a haber problemas”, pero el ajuste se ha demorado más de lo previsto.

Fuentes de ASSE ajenas al directorio informaron que la semana pasada hubo un refuerzo presupuestal en el primer nivel de atención, que es el de policlínicas, donde más se siente el faltante, y se espera que eso resuelva las mayores complejidades.

Este problema se suma a las aglomeraciones que sigue habiendo en centros de salud para retirar medicamentos.