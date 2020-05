La ley de urgente consideración (LUC) tiene dos capítulos de salud: el de creación de una Agencia de Evaluación y Control de Tecnologías Sanitarias, y el de recursos para financiar los tratamientos de alto costo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al presidente y al vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco y Gonzalo Ferreira, respectivamente, que habían pedido ser recibidos en febrero, cuando comenzó esta legislatura. Además, el SMU será recibido este viernes por la Comisión Especial del Senado que discute el proyecto de ley.

En diálogo con la diaria, Grecco comentó que la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias es “un viejo anhelo” del SMU y catalogó como “una buena señal” que el gobierno la proponga. “Nuestro país necesita una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias para mejorar los procesos que llevan a la toma de decisiones en la incorporación de fármacos y tecnologías para optimizar el uso de los recursos en salud y que tengan como efecto colateral contribuir a disminuir la judicialización de la medicina”, dijo.

No obstante, el SMU entiende que “la LUC no es una herramienta idónea para la creación de esta agencia”, transmitió Grecco. Dijo que es un tema complejo y de alta sensibilidad, que atañe a muchas organizaciones sociales “que pueden y deben aportar desde su mirada a tener una redacción de un texto de creación de esta agencia lo más perfecta posible para la situación del país y de su sistema de salud”.

Remarcó que “no es un modelo a copiar”, sino que se deben tomar insumos de distintos modelos de agencia, y que “es imposible tratarlo en el plazo de días de una ley de urgente consideración”.

Lo que el SMU planteó este miércoles y está empezando ahora a negociar con las bancadas parlamentarias es “retirar el articulado para dar una discusión más profunda, con un plazo acotado, para tener la mejor agencia”. La comisión no llegó a discutir el articulado.

Silvana Pérez, diputada por Cabildo Abierto y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara, dijo a la diaria que la comisión les transmitió a las autoridades del SMU que volverá a recibirlas cuando el Senado le haya dado media sanción al texto. Lo mismo dijo a este medio Cristina Lustemberg, diputada por el Frente Amplio, quien adelantó que su bancada no ha analizado el tema, algo que hará después del viernes, cuando el SMU exponga en la Comisión Especial del Senado.

Principales discrepancias

El SMU entiende que la agencia evaluadora de tecnologías tiene que ser independiente, algo que no plantea el articulado de la LUC y que ya había sido criticado por varios sectores en enero, cuando se presentó el anteproyecto. Sobre la composición del órgano asesor, Grecco dijo que es cuestionable que esté integrado por la Escuela de Graduados y no por la Facultad de Medicina, y dijo que no se entiende por qué está el Institut Pasteur y no otras organizaciones.

Pero una de las principales dudas que tiene el sindicato es “si va a ser una agencia de evaluación y control de tecnología”, es decir, si además de evaluar va a regular.

Grecco opinó que “parece razonable que no sea vinculante” y por eso mismo cuestionó “la injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de algo que no es vinculante”.

Sobre el capítulo de los recursos para financiar los tratamientos de alto costo, señaló que preocupa que el mecanismo de financiación sólo sea a través de lo que se propone en los artículos 432 y 433 del proyecto de ley; dio a entender que no le parece mal que se recurra a esos mecanismos para aliviar la presión fiscal, pero dijo que no puede ser el único mecanismo de financiación y que preocupa que se sustituya en aporte de Rentas Generales.