La empresa 3M reportó la venta en Uruguay de tapabocas N95 y otros insumos médicos falsificados mediante las redes sociales y sitios web fraudulentos. En un comunicado la empresa advirtió que no vende directamente ninguno de esos productos y que si el consumidor nota que hay “partes faltantes, olores extraños, válvulas bloqueadas, palabras mal escritas” o si el respirador no está en su correcto envoltorio con las instrucciones de uso correspondiente, entre otras posibles fallas, es mejor no comprarlos.

Recomiendan que los productos se adquieran por intermedio de los distribuidores oficiales, aunque recuerdan que debido a la alta demanda de respiradores y otros insumos que provocó la pandemia, la empresa está trabajando directamente con los hospitales y prestadores de salud.

Según señala el comunicado, hay personas que se presentan como distribuidores de 3M y venden los insumos sin autorización, muchas veces ofreciendo productos falsificados. Esta modalidad de venta se repite en Argentina y Chile, constató la empresa y por eso decidieron crear un sitio web para que los compradores pueden reportar estas situaciones de fraude.