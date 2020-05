Dos meses y medio después del cambio de gobierno y a tres semanas de haber presentado la renuncia a sus cargos, 21 de los 22 integrantes de equipos de gestión de la Región Oeste de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) continúan al frente de sus unidades ejecutoras (sólo se removió a la subdirectora del Hospital de Florida). Salvo la directora del Hospital de Flores, que ganó el concurso de esa dirección, todos eran cargos de confianza política y sabían que podían ser removidos por la nueva administración, pero el 21 de abril todo se precipitó, cuando presentaron la renuncia a sus cargos; comunicaron esa decisión individualmente al directorio de ASSE y luego, en una carta colectiva, explicaron los motivos.

Expresaron su discrepancia tanto con la forma en que fue removida Alejandra Caputti, quien hasta el 20 de abril se desempeñó como la directora de la Región Oeste de ASSE –se enteró ese día y por teléfono de su cese, sin tiempo de hacer la transición–, como con la designación de quien sería su sustituto: Fernando Silva, adjunto del vocal del Directorio de ASSE, Enrique Montagno (Cabildo Abierto), que en Facebook había hecho declaraciones reprobando el estado de los hospitales públicos y el trabajo de los funcionarios, y que terminó renunciando al cargo el 22 de abril. En la carta, los renunciantes –integrantes de equipos de gestión de hospitales y unidades de la Red de Atención Primaria de los departamentos de Durazno, Río Negro, Soriano, Colonia, Florida, Flores y San José– dijeron que estaban dispuestos a hacer la transición y pidieron que no se extendiera más allá del 30 de abril.

El 28 de abril el directorio de ASSE designó como directora de la Región Oeste a Marianella Mures, quien dirigía el Centro de Salud de La Cruz de Carrasco (Montevideo). Según supo la diaria, hasta ahora no ha habido reuniones, no se ha avanzado en la transición y Mures respondió una sola consulta de las varias que le han planteado los directores de unidades ejecutoras de la región. “Sentimos una falta de conducción tremenda, una acefalía total”, dijo una de las directoras renunciantes; es que sienten que están trabajando sin el aval del Directorio de ASSE, que no los nombró a ellos, y sin el acompañamiento de la dirección de la regional. Según informaron las fuentes, Mures está elaborando un plan regional, pero para eso no ha conversado con los integrantes de los equipos que pusieron sus cargos a disposición ni ha visitado esas unidades ejecutoras.

Por otra parte, la comunicación no parece fluir: recién el lunes de tarde los equipos de las unidades de la Región Oeste se enteraron de algo que se había comunicado por la prensa una semana atrás: que el 18 de mayo los prestadores integrales –ASSE, mutualistas y seguros privados– deben retomar las cirugías coordinadas y que el 25 de mayo tendrán que abrir las policlínicas. Recién este miércoles los directores de hospitales de la Región Oeste empezaron a tratar de ver cómo dejar en suspenso parte de las camas que tenían reservadas para la covid-19, que hasta hace pocos días les habían dicho que no iban a alcanzar, y cómo reorganizar los servicios.

Además, ASSE sigue sin actualizar su presupuesto por el Índice de Precios al Consumo (IPC), algo que las autoridades anteriores delegaron en las actuales, a lo que se suma el aumento de insumos sanitarios que se produjo en los dos últimos meses. Eso está provocando que falte medicación en las farmacias, además de otros insumos necesarios para hacer estudios.

El 22 de abril, al día siguiente de que 22 integrantes de la Región Oeste presentaron sus renuncias, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que esa decisión tenía un carácter político, y esa noche el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, consideró que no había sido “oportuno”. Al margen de eso, los renunciantes sostienen que no han abandonado ni un minuto sus actividades, pero remarcan la falta de comunicación y de conducción. Las fuentes explicaron que estos cambios debieron haberse hecho hace más de 70 días, y que no hay relevos debido a los “grandes enfrentamientos” que hay en la coalición de gobierno por los cargos.