El 13 de marzo, el mismo día que se confirmaron los primeros casos de covid-19 en Uruguay, el laboratorio ATGen empezó a hacer test de coronavirus. “Parece que fue hace dos años”, dice Andrés Abin, doctor en química y director científico de ATGen, una empresa fundada en 2001 que se dedica a la elaboración de productos y servicios de diagnóstico en salud humana (enfermedades infecciosas, diagnóstico prenatal y estudios genéticos) y a la elaboración de reactivos de diagnósticos para la salud animal. A fines de enero, al ver la dimensión del nuevo coronavirus, llamado SARS-Cov-2, la empresa empezó a discutir si se embarcaría en su diagnóstico, y el 13 de marzo empezó a hacerlo. Realiza el diagnóstico por la técnica molecular de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés), que es la misma que trabaja el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública (MSP) y que empezaron a implementar luego varios prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Durante el primer mes de la pandemia ATGen hizo cerca de la mitad de los diagnósticos. A medida que otros laboratorios acondicionaron la técnica y que el MSP definió el financiamiento y los protocolos para hacer las pruebas, el ritmo de trabajo de ATGen disminuyó. “En estas últimas dos semanas hemos tenido capacidad ociosa. Si bien hemos procesado bastantes muestras, no estamos procesando todo lo que podíamos. Eso se va a revertir en próximos días”, explicó Abin.

Hasta ahora, ATGen ha hecho 6.750 diagnósticos, pero este es uno de los cinco laboratorios privados que ganó la licitación que lanzó el gobierno –por 349 millones de pesos– para la toma de muestras y de estudios diagnósticos por PCR para covid-19 y eso aumentará la carga de trabajo. A ATGen se le adjudicaron (por un costo de 113 millones de pesos) 12.500 tomas de muestras en vehículo (drive-thru) y 28.750 estudios diagnósticos (7.500 completos, 11.250 con provisión de hisopo y 10.000 simples). El martes 28 el laboratorio empezó a dar respuesta a esa demanda, informó Abin.

Muestras e insumos

Al principio de la pandemia ATGen le aplicó el test a muchas personas que podían pagar los cerca de 4.000 pesos que cuesta. Luego la demanda particular disminuyó y ahora la empresa se dedica principalmente a responder a las solicitudes del MSP y de las instituciones de salud. El laboratorio, que se ubica en el LATU, no recibe pacientes en sus instalaciones. A fines de marzo ATGen comenzó a hacer los drive-thru en los que la persona llega en su auto y baja la ventanilla para que le hagan el hisopado nasofaríngeo; de esa forma, se minimizan las posibilidades de infección del personal de la salud. El laboratorio también procesa muestras que les envían instituciones de salud. Además, ATGen da el servicio completo que implica la toma de muestras, tarea que delega al laboratorio Martínez Prado, cuyos técnicos, con el equipamiento de protección personal, van a los domicilios de las personas; en algunas ocasiones puntuales, ATGen ha contratado también a otra empresa para que tome muestras.

La aplicación de la técnica de PCR demora, estrictamente, alrededor de seis horas, pero en total el proceso suele llevar alrededor de 24 horas, por el tiempo que transcurre durante el ingreso de la muestra al laboratorio, la extracción del virus y su amplificación, y porque se procesan varias muestras a la vez.

La falta de materiales básicos para hacer los diagnósticos ha sido una complicación para este y otros laboratorios (incluyendo el del MSP). Abin comentó que “al principio era desesperante” porque muchos países limitaban las exportaciones de kits diagnósticos, pero que “muchas cosas se han ido solucionando”, porque “las distintas compañías se han adaptado a la nueva realidad y van focalizando su producción en este tipo de insumos”. Por otra parte, ATGen se dedica a la producción de reactivos y está trabajando con el Institut Pasteur y la Universidad de la República en el desarrollo de kits diagnósticos, a través de un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Proporción de positivos

Hasta ayer, de los 20.554 test que se habían hecho en todo el país, sólo 736 habían dado positivos, es decir 3,5%. ¿A qué se debe la baja proporción? Abin explicó que “la metodología de PCR en ningún momento está en duda desde el punto de vista de esa fiabilidad”. Aunque consideró que “seguramente hay más positivos de los que vemos”, dijo que el número que se ha detectado en Uruguay “guarda relación con la cantidad de internados”.

Muchos de los análisis que han hecho han sido indicados en pacientes que tuvieron contacto con alguien con covid-19, pero Abin acotó que “no todos los que son positivo tienen la misma capacidad de contagiar: hay personas que tienen cargas virales altísimas y que desperdigan el virus y terminan contagiando a mucha gente y otras que no tienen esa capacidad porque no tuvieron esas cargas altísimas de virus”. Agregó que hasta ahora los análisis son cualitativos: dicen si la persona tiene o no el virus. “Hay estudios que se han centrado en tratar de relacionar la carga viral con la capacidad de contagio que tiene esa persona”, dijo, pero aclaró que “hoy no hay una directiva en ese sentido” y que habría que hacer algunas adaptaciones de la técnica de PCR para disponer de esa información.

Costos

En la licitación estatal, ATGen propuso cobrar 3.399 pesos por hacer el diagnóstico, 3.586 pesos por el diagnóstico con la provisión de hisopo y 4.048 por hacer el diagnóstico y tomar la muestra (con hisopo incluido).

Abin comentó la noticia de un bioquímico alemán que dijo que la prueba de PCR para covid-19 no debería costar más de diez dólares y que era “inmoral” cobrar 100 dólares. “Se ve que fabrica reactivos pero no hace diagnósticos, y obviamente no es lo mismo fabricar en Alemania que en Uruguay por un montón de otras variables”, sostuvo, y detalló los costos: “Acá el test, el reactivo de biología molecular, vale siempre arriba de diez dólares y el kit para extraer el ARN vale diez dólares más; todos los elementos de bioseguridad le agregan costo, por ejemplo, en la toma de muestra tenés más de 300 pesos de material descartable, tenés el hisopo y el medio de transporte, que antes tenían un precio y ahora deben valer cerca de dos dólares”, y le sumó los costos humanos. “Por cada análisis necesitás varios técnicos procesando, tenemos biólogos bioquímicos, bioquímicos clínicos, biotecnólogos”, manifestó, y apuntó que debe sumársele el alquiler y el costo de los equipos. Además, afirmó que han mantenido el costo del servicio desde el inicio de la pandemia aunque los insumos aumentaron de precio.