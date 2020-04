Malestar en la Facultad de Psicología por línea de atención emocional

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó el jueves que esta semana comenzó a estar operativa la línea de teléfono gratuita 0800 1920, atendida por más de 100 profesionales de la salud mental, para dar apoyo emocional y contención ante la situación generada por el nuevo coronavirus. “El aislamiento y el miedo provocado por la pandemia del coronavirus podrían desencadenar en las personas altos niveles de ansiedad o depresión que deben ser atendidas”, informó el MSP, que en el comunicado añade que la línea se pudo implementar tras un esfuerzo conjunto entre el ministerio, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la primera dama de Uruguay, Lorena Ponce de León. En el primer día de atención, según informó a la diaria el director interino de Salud Mental de ASSE, Juan Triaca, se atendieron 450 llamadas.

En la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) la puesta en marcha de la línea telefónica generó malestar, ya que varios grupos docentes de la institución estaban trabajando, en el marco del Comité Académico de Emergencia que creó la facultad, para presentar al MSP y ASSE propuestas para la atención de la salud mental. Enrico Irrazábal, decano de la facultad, valoró que había que dar una respuesta de atención a la salud mental ante la situación, pero consideró que la línea implementada tiene muchas dificultades.

“Un punto crítico es que tienen que estar claros los objetivos y la forma de incorporar a los psicólogos a este trabajo”, explicó en diálogo con la diaria, a la vez que consideró que “hay que utilizar el plantel disponible de psicólogos que está trabajando en las políticas públicas de salud”, haciendo referencia en particular a los que trabajan en policlínicas de ASSE, que no están atendiendo debido a la situación de emergencia sanitaria. Consideró que, de tener necesidad de convocar a más profesionales, “es más pertinente hacer un llamado breve que hacer una lista”, y acotó que la tarea, en el marco de las políticas públicas de salud, “es un trabajo, no voluntario”.

Según informó El País, los profesionales que atienden la línea fueron convocados en un llamado del Ministerio de Desarrollo Social que solicitaba agentes de salud mental, psicólogos y psiquiatras que “puedan ponerse a disposición de forma voluntaria, para la contención y atención de personas que presenten necesidad de escucha, sostén u orientación en estas difíciles circunstancias”. Al contrario, Irrazábal aseguró que esta tarea “no debe ser impulso de una persona o grupo, porque se tiene que sostener en el tiempo, y no sabemos si esto va a ser de aquí en más o por unas semanas”.

Por otro lado, el decano planteó que debería ser “público y claro el sistema de derivación” ante casos de gravedad, “porque se va a trabajar con dineros públicos”, y dijo que eso no está claro hasta el momento.

El decano agregó que cree que la facultad tenía propuestas “con mayor sedimentación en lo teórico, técnico y metodológico”, y aseguró que desde la Udelar no se puede plantear “una línea sólo de asistencia, sino que tenemos que desplegar una línea que contenga algunos de los elementos previstos en las funciones universitarias: enseñanza, investigación o extensión”. De todas formas, Irrazábal afirmó que los diálogos con el MSP continúan; “la facultad está para colaborar”.