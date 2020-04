Ex presidente del SMU cuestiona “transparencia” del gobierno en datos de enfermos por coronavirus

El ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, denunció hoy que el gobierno no se está manejando con transparencia en los datos de personas infectadas con covid-19 y sólo brinda “información parcial”.

“La práctica médica nos muestra cómo en los centros asistenciales vemos el incremento de los pacientes graves confirmados, cómo van aumentando los fallecimientos por covid-19 y cómo van ingresando pacientes a las áreas de hospitales y sanatorios. La transparencia está cuestionada”, publicó en la red social Twitter.

Mientras sigan habiendo conferencias o comunicados que dan información parcial del avance del CV19 , den números de test positivos de un número irrisorio de test totales y den la falsa idea que solo tenemos 10/12 pacientes más los mensajes seguirán siendo de falsa calma — Julio Trostchansky (@JTrostchansky) April 2, 2020

Trostchansky, que apoyó al Frente Amplio por medio de la lista del ex diputado Fernando Amado en las elecciones de 2019, le pidió expresamente al presidente Luis Lacalle Pou que no deje que esto “se transforme en conferencias donde los ministros nos muestran mapas de Uruguay, inventan frases ‘ingeniosas’ para que las personas no se muevan en Semana de Turismo o quieren ser profundos y caen en el ridículo. Esto es muy serio”.

Según dijo, es necesario empoderar a la población con información que nos muestre “que esto es mucho más que exhortar”, y que “las personas entiendan que es una obligación y una necesidad el distanciamiento social”.

“Tome todas las medidas económicas que tenga que tomar,cóbrenos más a los que tenemos más y proteja a los que se verán perjudicados. Los que estamos en una buena posición lo vamos a entender, pero denos a todos los uruguayos la real dimensión de lo que sucede y de lo que viene”, finalizó.