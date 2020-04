Cipriani confirmó que Fernando Silva no será director de la regional Oeste de ASSE

El presidente de ASSE confirmó este mediodía que el médico Fernando Silva no asumirá el cargo de director de la regional oeste, tras la polémica y las renuncias que provocaron sus dichos. Cipriani dijo además que no comparte las opiniones que posteó en su muro de Facebook y aclaró que todavía no tienen el nombre del sustituto. Unas horas antes de la conferencia de Cipriani, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, había pedido la renuncia de Silva.

“Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos... la mugre, la decidia [sic], la falta de control es un común denominador”, escribió en Facebook el 3 de abril Fernando Silva, adjunto del coronel Enrique Montagno, vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Silva, que durante la campaña electoral fue asesor de Salud de Cabildo Abierto (CA) –partido al que pertenece Montagno– fue designado este martes director de la regional Oeste de ASSE, luego de que el organismo removiera del cargo a Alejandra Caputi. Según supo la diaria, el nombramiento de Silva salió con los votos de los tres miembros políticos del directorio de ASSE; Pablo Cabrera –representante de los trabajadores– no estaba y Natalia Pereyra, representante de los usuarios, votó en contra porque no había llegado el currículum de Silva.

Horas después, 22 integrantes de equipos de gestión de varias unidades ejecutoras que comprende la regional Oeste –que nuclea los departamentos de San José, Flores, Florida, Durazno, Río Negro, Soriano y Colonia- presentaron su renuncia. En una carta que le dirigieron al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, expresaron su “desacuerdo con las formas y procedimientos seguidos para llevar a cabo las remociones de los diferentes equipos”, entre ellos el de Caputi y su equipo regional. Este miércoles en una reunión del directorio de ASSE se analizará la situación tras las renuncias masivas.

Según supo la diaria, los directores y Caputi se encontraban el lunes en una videoconferencia en la que estaban coordinando acciones respecto de la epidemia de covid-19. En ese momento, Caputi recibió una comunicación del directorio de ASSE y al retornar a la videoconferencia explicó que había sido cesada. En diálogo con la diaria, Elena Soba, quien hasta este martes dirigía el hospital de Flores (había accedido a su cargo por concurso), afirmó que “el gobierno tiene derecho a hacer los cambios que entienda en los equipos” y que, de hecho, en las recorridas que hicieron las nuevas autoridades, los integrantes de los equipos manifestaron que estaban dispuestos a hacer la transición de manera ordenada y a brindar información, pero la respuesta que obtuvieron fue que “no había nombres” para relevarlos, mientras que ahora sucede de esta forma “intempestiva”.

Pero la carta expresó una segunda gran molestia. “Entendemos que estas formas no nos garantizan el respaldo necesario para actuar y decidir en el marco de la actual pandemia y la imprescindible transición responsable, lo cual ha quedado en evidencia en las declaraciones púbicas del nuevo director de nuestra región, Dr. Fernando Silva. En las mismas se manifiesta un absoluto desprecio por la tarea que durante tanto tiempo y con tanta responsabilidad y dedicación venimos llevando a cabo, y gracias a las cuales ASSE está preparada para enfrentar la pandemia”, escribieron los directores.

En su publicación del 3 de abril, Silva escribió: “Urge la vergüenza de no hacer nada, es un compromiso más que partidario moral el de cambiar el estado de los hospitales públicos. Acá hay que arremangarse y meter fregón, lampazo, agua jane y voluntad”. El lunes de noche publicó en esa red social que se encontró con una administración “sin previsión alguna, sin materiales y con números ultra rojos”. A su vez, el 29 de marzo había publicado –aunque luego borró el contenido– que atribuía a CA y al directorio de ASSE la compra de un tomógrafo, el incremento de camas en CTI y la preparación del Hospital Español y del Instituto de Traumatología como centros de referencia de covid-19, procedimientos que habían sido iniciados por la administración anterior.

En la carta que se hizo pública (que fue presentada de forma conjunta luego de que los directores presentaran de forma individual la renuncia ante el directorio de ASSE), los referentes de estas unidades ejecutoras manifestaron su disposición a realizar la transición y pusieron el 30 de abril como plazo máximo. Expresaron también su disposición a colaborar en esta contingencia. “Los directores vamos a estar al frente de los hospitales y de las RAP hasta que venga un nuevo equipo a hacerse cargo, no vamos a dejar las unidades acéfalas”, aclaró Soba.

Por último, los firmantes de la carta manifestaron “el orgullo por haber pertenecido a la generación de gestores que llevaron a cabo la reforma sanitaria, transformando a ASSE en el mayor prestador de servicios públicos del país”.

También en el Este

Tras conocerse la remoción del cargo del José González, hasta ahora director de la regional Este de ASSE, que comprende los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres, otros directores que están dentro de la regional Este de ASSE también pusieron sus cargos a disposición.

“Somos indudablemente gestores políticos y consideramos que luego de transcurridos cincuenta días del cambio de gobierno, el trabajo en esta nueva realidad del país debería ser llevado adelante por personas de confianza del presente directorio”, expresaron los directores en otra carta pública. Solicitaron iniciar el proceso de transición “en un plazo acorde con la importancia y responsabilidad de los cargos que ocupamos” y pidieron que “no se dilate más allá de los primeros días de mayo”. Pidieron, además, que luego de la transición sean reintegrados a los cargos que ocupaban previamente.

Firman la carta 14 integrantes de los equipos de gestión de la coordinación subregional Centro-Este de ASSE, del Centro Departamental de Treinta y Tres, del Hospital de Minas, de la Red de Atención Primaria de Cerro Largo, de Lavalleja, de Maldonado y de Treinta y Tres. Luego se sumaron el director y la subdirectora del Centro Auxiliar de Cerro Chato.

Otras remociones

Además de la remoción de la directora de la regional Oeste, de la ex titular de la Red de Atención Primaria Metropolitana (RAP) de ASSE Ana Noble y de González, ASSE también cesó a la directora de la regional Sur, Virginia Longo.

En tanto, y si bien todavía no fue formalmente designada, fuentes de ASSE informaron a la diaria que Laura Ayul sustituirá a González en la Este. Como había anunciado este medio, Gabriela Lambique sucederá a Noble en la RAP Metropolitana. Para la regional Sur, la propuesta de ASSE es designar a Blauco Rodríguez, actual presidente del Colegio Médico del Uruguay.

Críticas

Tras los cambios de los directores regionales de ASSE (antes de que se conociera la renuncia masiva de los equipos de gestión de la regional Oeste) y la remoción de más de 50 funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Frente Amplio emitió una declaración en la que sostiene que si bien reconoce la “potestad” de las actuales autoridades para designar nuevos cargos de confianza, también expresa “disconformidad con los procedimientos de los cambios realizados en los últimos días”. Según el FA, los “mecanismos que se han utilizado para los mismos denotan una importante falta de responsabilidad y criterio de oportunidad”: “Se realizan en el curso de una pandemia, sin un adecuado traspaso de responsabilidades a los nuevos equipos de trabajo, sin el marco de un proceso de transición”.