ASSE ordenó a sus dependencias priorizar pago de facturas a mutualista a la que estaba ligado su presidente, Leonardo Cipriani

La Gerencia General de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) solicitó a los directores y gerentes financieros de las unidades ejecutoras vinculadas que informaran de manera “urgente” la situación “de las facturas pendientes de pago reclamadas por el Círculo Católico como proveedor”, según informó este jueves el semanario Búsqueda. Cabe recordar que Leonardo Cipriani, actual presidente de ASSE, y Eduardo Henderson, su gerente general, hasta el momento de asumir eran jerarcas de esa mutualista. Ante la consulta del semanario, Cipriani negó que haya existido esa solicitud y la catalogó de “reverendo disparate”.

La solicitud fue enviada por mail a todos los directores y gerentes financieros de todas las dependencias de ASSE (70 cuentas de correo), según pudo confirmar la diaria, y el asunto de mail era “urgente, deuda con el Círculo Católico”.

Este hecho generó repercusión inmediatamente entre diputados, y no solo de la oposición. La representante colorada Nibia Reisch realizó un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública para que a través de ASSE brinde información sobre lo publicado por Búsqueda, “donde se da a entender que se estarían priorizando pagos al Círculo Católico por servicios asistenciales prestados al organismo”.

La diputada solicitó, entre otras cosas, conocer “cuáles son las deudas pendientes de pago que mantiene ASSE con otras instituciones asistenciales privadas a la fecha”. También si “es cierto” que “a requerimiento del Círculo Católico, el gerente general de ASSE solicitara información” a las unidades ejecutoras sobre la deuda que mantendría con esa institución. También solicitó saber el monto de la deuda y el criterio general “para la priorización de pagos pendientes con los proveedores del organismo”.

A su vez, dos diputados del Frente Amplio, Luis Gallo y Lucía Etcheverry, también enviaron la solicitud de pedidos de informe al presidente de la cámara baja, el nacionalista Martín Lema, en los que también piden conocer si existió esa solicitud. Además, en el caso de Etcheverry también pide conocer qué medidas ha tomado ASSE “para evitar la configuración de conflictos de interés”.

Consultado por la diaria, Lema dijo que leyó la nota de Búsqueda pero que no puede hacer una valoración porque dice que desconoce el hecho y no tuvo contacto ni con el presidente ni con el gerente general de ASSE. “Yo, que fui denunciante en muchas ocasiones de ASSE, y que integré una comisión investigadora, siempre me dediqué a juntar elementos para tener una valoración completa de los hechos. En este caso, como no he hablado, todavía no me han brindado información. Yo no conozco mucho a doctor Cipriani, pero por lo poco que lo conozco sé que no va a tener ningún inconveniente en expresar su posición”, finalizó Lema.