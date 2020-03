OMS declaró que el nuevo coronavirus puede ser caracterizado como una pandemia

“En las dos últimas semanas el número de casos de Covid-19 fuera de China aumentó 13 veces y el número de países afectados se triplicó”, explicó en conferencia de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que informó que hasta el momento ha afectado a más de 118.000 personas en 114 países, y cerca de 4.200 de ellas han fallecido. Tedros aclaró que la declaración de pandemia no agrava la amenaza que representa el coronavirus.

Preparación en Uruguay

Las autoridades del MSP hicieron este miércoles un desayuno de trabajo con periodistas para explicar las acciones que están desarrollando. El ministro Daniel Salinas aclaró que por ahora se está en la etapa de vigilancia epidemiológica porque Uruguay no se ha tenido ningún caso de Covid-19 hasta el momento. Hasta este miércoles, el laboratorio del MSP había dado negativos seis casos sospechosos (todos provenían de Italia) y esta mañana tenía otros dos para analizar; el director general de Salud, Miguel Asqueta, aclaró que el MSP no hará “un parte diario” de casos negativos; sí lo harán en caso de que haya casos positivos.

Leé más sobre esto: las medidas de prevención, los síntomas y la letalidad del nuevo coronavirus

El MSP considera “casos sospechosos” a las personas que tienen infección respiratoria alta -“estornudos, resfríos, moquillos en la nariz, dolor de garganta, ganglios inflamados, tos con alguna expectoración, algo de fiebre”, aclaró Asqueta- o baja -que es cuando además de todos los síntomas de afección respiratoria alta, tienen síntomas broncopulmonares- que hayan tenido “noción de viaje a zonas con circulación sostenida de virus que hoy es China, Corea del Sur, Irán, norte de Italia, algunas otras zonas de Europa y algunas más que tal vez no interese porque no viene mucha gente de esos países”. Aclaró que “si hay noción de haber estado o tener contacto con alguien que estuvo en esas zonas y que está diagnosticado como coronavirus en esos países, son casos sospechosos y conviene consultar para tomar las medidas del caso y, eventualmente, el caso se va a estudiar en el laboratorio”. Las autoridades consideran que es poco probable que el virus ingrese por la frontera seca de Brasil o desde los puertos argentinos, porque en ninguno de esos dos países hay una transmisión sostenida del virus y que, por eso, lo más probable es que ingrese por el aeropuerto de Carrasco. Asqueta dijo que no se le toma la temperatura a quienes ingresan al país porque “no está demostrado que sea una manera efectiva de impedir que ingrese el virus dentro una persona que la inmensa mayoría de las veces es asintomática y sin fiebre”. Eso sí, recomiendan a quienes llegan de las zonas con circulación sostenida y saben que tuvieron contacto con personas que tienen el coronavirus, que durante 14 días se mantengan aislados, porque ese es el período de incubación del virus.

A quien tenga infección respiratoria alta, Asqueta le recomendó quedarse en su domicilio y que se evite ir a una emergencia o a un lugar donde haya otras personas que requieran sí o sí de la atención sanitaria y que puedan ser contagiadas. De todos modos, aclaró que alguien con infección respiratoria “no necesariamente tiene que consultar al médico: la inmensa mayoría de la población que tiene un poquito de tos, catarro, no consulta al médico, pero está bien que no consulte” porque “si no está inmunocomprometido y no tiene enfermedades como diabetes, hipertensión, fumador, EPOC, o toman medicamentos inmunosupresores no va a pasar nada, va a estar tres, cuatro, cinco días, se va a quedar en su casa, no contagia ni lo van a contagiar”, y alcanzará con que se cuide del frío. “No es un héroe el que va engripado a trabajar”, comentó Asqueta.

Las principales medidas de precaución siguen siendo evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, lavarse las manos con mayor frecuencia y no tocarse la boca, los ojos o la nariz con las manos sucias, cubrirse la boca con el codo o un pañuelo desechable al estorunudar o toser. Asqueta agregó que, para protegernos de cualquier afección respiratoria, no deberíamos compartir el mate, así como tampoco vasos y otros utensilios. El tapaboca sigue recomendándose solamente para el personal de la salud, para quienes tengan enfermedades respiratorias y para sus cuidadores. Hay problemas de stock pero Asqueta informó que el subsecretario de Defensa le comunicó este miércoles al ministro de Salud que habrá producción nacional: va a haber miles de tapabocas que se van a fabricar, aseguró. Las autoridades también recomiendan vacunarse contra la gripe. Las 600.000 dosis solicitadas llegarán el 30 de marzo, y están previendo solicitar otras 200.000.

Letalidad

La dispersión del SARS-Cov-2 “es alta y rápida, porque encuentra un montón de gente susceptible”, explicó Raquel Rosa, directora de Epidemiología del MSP. Informó que tiene una mortalidad mayor en personas que tienen enfermedades debilitantes y en mayores de 65 años, sobretodo mayores de 80 años, que son quienes tienen más enfermedades subyacentes, que tienen mayor riesgo de morir a consecuencia de la infección desencadenada por una infección respiratoria. Detalló que la letalidad de un virus se calcula en función de la cantidad de personas fallecidas sobre el total de personas enfermas, pero en verdad no se puede saber cuál es el total de enfermos, porque hay quienes pueden tener Covid-19 y no saberlo (por ser asintomáticas). Aclaró que el SARS-Cov-2 “tiene una letalidad inferior a la de la gripe, o a lo que fue la influenza en su momento pero aun es desconocida su cifra real”. “Sabemos que va a afectar a un gran número de personas como lo hizo la influenza en su momento pero hasta ahora la mortalidad está más asociada a las características del huésped, es decir a la personas que se infecta”, así como ocurre con la influenza común.

Niveles de respuesta

La difusión pública de los cuidados que hay que tener para prevenir el nuevo coronavirus (y cualquier otra enfermedad respiratoria) junto con la elaboración de protocolos que guían la acción del personal de salud son las principales acciones que está haciendo el MSP en este momento para atender esta nueva enfermedad; también se ha intensificado la vigilancia por infecciones respiratorias, se evalúan los casos sospechosos y se fortaleció la capacidad de diagnóstico. Es el primero de los tres niveles de respuesta que planeó el MSP: alerta y preparación ante la posible llegada del SARS-Cov2, que se originó en la ciudad china de Wuhan, en diciembre.

Se pasará al segundo nivel “de riesgo inminente de propagación” cuando se confirme en Uruguay uno o más casos importados, con el fin de evitar que el virus se transmita y que haya situaciones de brote. Según la información proporcionada por el MSP, este nivel incluye la implementación de protocolos que ya fueron elaborados, la coordinación interinstitucional, la provisión de insumos y la comunicación permanente de la situación epidemiológica; en esa etapa se instará a los prestadores de salud a prever los recursos necesarios para responder al aumento de consultas en los servicios de atención prehospitalaria y de urgencia y emergencia, así como el aumento de la disponibilidad de camas de aislamiento y en CTI. En ese momento, se conformará una unidad de monitoreo, alerta y respuesta y se buscará garantizar el stock de suministros de laboratorios para el diagnóstico.

El tercer nivel, “de respuesta coordinada multisectorial nacional”, se activará en caso de que se confirme la transmisión local comunitaria o sostenida del SARS-Cov-2. En esta fase, se buscará asegurar la asistencia adecuada y oportunas de quienes contraigan Covid-19. Ahí, el diagnóstico de laboratorio se le hará solo a a los casos que requieran ingreso a CTI. Rosa y Asqueta aclararon que los diagnósticos etiológicos (que buscan saber las causas) en enfermedades respiratorias altas no se hacen habitualmente (no se hace un hisopado nasal para saber qué tipo de influenza se tiene) y que se harán sólo hasta que la situación se transforme en una situación donde no se requiera más un diagnóstico etiológico, porque el tratamiento es el mismo para todas las infecciones respiratorias. En esa fase, se mantiene la recomendación de atención domiciliaria para los casos leves y de atención hospitalaria para casos graves, y restricción de aislamiento individual.

Hasta ahora los diagnósticos están centralizados en el laboratorio del MSP; en caso de aumentar el número de casos, se habilitará a algunos prestadores de salud que cuentan con los kits diagnósticos a que hagan los estudios. En ese momento, se prevé conformar un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública y la articulación interinstitucional, además de todas las dispuestas en el segundo nivel. Asqueta dijo que le han consultado si, por ejemplo, las clases en centros educativos se podrán suspender una semana antes de Turismo, para evitar la expansión del nuevo coronavirus; comentó que es algo que no puede decir ahora, sino que tendrá que ver en qué situación se está en ese momento para recurrir a una medida de esas. Todo se adaptará y corregirá sobre la marcha.