Colegio Médico del Uruguay invertirá en kits de diagnóstico y equipamiento para los centros de referencia

El Colegio Médico del Uruguay (CMU) emitió ayer un comunicado en el que informó que se mantiene en “contacto permanente” con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ha puesto a disposición, “en más de una oportunidad, recursos humanos y financieros para colaborar en el equipamiento de los centros de referencia” que la cartera implementó para asistir a los pacientes con coronavirus. Es así que hoy el CMU, en coordinación con el MSP, establecerá “una serie de contactos con las empresas suministradoras de kits de diagnóstico del coronavirus a los efectos de financiar, en una primera instancia, hasta 2.000 exámenes al personal de la salud –médico y no médico–”. Según el comunicado, esto tiene como fin “acotar los eventuales períodos de aislamiento preventivo, incidiendo en forma directa en la eventual merma de personal asistencial”.

Blauco Rodríguez, presidente del CMU, dijo a la diaria que el apoyo económico servirá para comprar, además de kits de diagnóstico, ventiladores –las máquinas que ayudan a respirar– para los centros de referencia. Sobre el monto de la inversión, señaló que sobre eso, justamente, hablarán hoy con el titular del MSP, Daniel Salinas, “en base a ver los costos”, pero adelantó que “va a ser una inversión importante, por supuesto”.

Consultado, además, por el pedido de “cuarentena general” del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Rodríguez contestó que el órgano máximo del CMU, el Consejo Nacional, no se ha expedido al respecto, pero que recomiendan a “todo el personal médico y a la ciudadanía” que sigan las recomendaciones del MSP, dado que es el “único órgano y vocero máximo en una situación de emergencia sanitaria”. “No consideramos pertinente, desde el punto de vista ético y quizás tampoco desde el legal, salir a hacer posicionamientos públicos sin antes haberlos volcado a la autoridad competente y sin el análisis global que amerita cada medida”, sostuvo. Agregó que quienes se dedican a la gestión en salud y tienen “responsabilidades como referentes”, antes de “sacar una opinión de esa magnitud”, deben hacer un “análisis social, político, económico y de salud profundo”; por eso, “el órgano en el que hay que volcarlo” es el MSP.

Rodríguez subrayó que el problema del coronavirus es “muy dinámico” y que algunas experiencias de otros países hay que “adaptarlas a nuestra realidad”. “Por ejemplo, varios países no han tomado medidas drásticas. Por supuesto que hay que disminuir el contagio. Por eso recomendamos que se continúe con las medidas del MSP, como la de no salir de casa a menos que sea muy necesario, medida que sentimos que la población ha acatado. Yo, por mi actividad laboral, me muevo por varios departamentos y he visto una disminución muy importante del flujo de personas”, señaló. Por último, dijo que “no es momento de separase, sino, por el contrario, de estar todos unidos bajo la directriz del órgano que corresponde”.

“No llegar a convertimos en una España o una Italia”

18 sociedades científicas apoyaron la propuesta del SMU, informó Montevideo Portal. Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo a la diaria que el sindicato trabaja con las sociedades científicas diariamente, reuniéndose de forma virtual, y que por eso las propuestas se han trabajado “desde ese ámbito”, lo que es parte del quehacer del SMU. Entre las organizaciones que lo apoyaron están la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad de Neurología del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva.

En declaraciones a Telemundo, Grecco dijo que “es difícil extrapolar otras experiencias, porque ni las respuestas de los gobiernos, ni las sociedades, ni la disponibilidad de recursos son iguales en cada país”. Pero, aseguró, sí se puede decir que, en relación con el número de casos positivos de coronavirus, “estamos como estaba España a principios de mes”, con cerca de 150 casos y “sin muertes”. “Esa situación, que comenzó a cambiar dramáticamente en el transcurso de los días y que dos semanas después se transformó en un colapso del sistema asistencial, es lo que queremos evitar. Entendemos que estamos en un momento justo para poder mitigar ese daño y no llegar a convertimos en una España o una Italia”, señaló.