Femi y SAQ le reclamaron a Pablo Mieres tener mayor participación en los Consejos de Salarios

En los últimos años los tres gremios se han enfrentado entre sí por la representatividad en los Consejos de Salarios. Pero eso no impidió que sus respectivas delegaciones salieran conformes de las reuniones que mantuvieron en las últimas semanas con las futuras autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Son visitas de cortesía”, declaró el futuro titular de la cartera, Pablo Mieres, a la diaria. El ex senador, que dirigirá el ministerio junto con el subsecretario designado, Mario Arizti, todavía no tiene previsto qué solución le dará a este problema.

La reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior (Femi) fue el 6 de febrero. “Fuimos a pedir que se pudiera legitimar nuestra representatividad en todas las negociaciones y comisiones que se derivan de los Consejos de Salarios. Hoy estamos yendo acompañando al SMU [Sindicato Médico del Uruguay] –que es el que tiene la representatividad–, en un acuerdo que tenemos con la actual directiva; se está trabajando muy bien, de común acuerdo, pero queremos ocupar un lugar, que no dependa de la buena voluntad de la directiva de turno del SMU”, explicó a la diaria Patricia Nava, presidenta de la Femi.

Nava sostuvo que si bien en esos ámbitos se discuten temas “macro”, al bajar a tierra los acuerdos de condiciones de trabajo hay que “buscar caminos o estrategias diferentes”, para lo cual “es importante estar en territorio y saber qué cosas se pueden aplicar de una manera o de otra”. Recordó que la Femi tiene cerca de 3.200 afiliados en los 18 departamentos del interior, y que son los integrantes de esta federación quienes conocen la realidad del trabajo en esas zonas. Además, dijo que hay médicos con “doble afiliación”: a la Femi y al Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ). Comentó que en 2019 la Femi trabajó durante 160 días compartiendo la representatividad junto con la Federación de Prestadores Médicos del Interior y la Sociedad de Cirugía del Uruguay (que pertenece al SAQ) en la comisión de la recategorización de cirugía general de médicos del interior. “Ya tenemos antecedentes de trabajar así, pero de alguna manera queremos que desde el gobierno se nos dé el OK”. Según Nava, Mieres y Arizti “dieron a entender que hay que conciliar todas las partes”.

Pulseada SAQ-SMU

El miércoles fue la reunión del SAQ con las futuras autoridades. Allí le plantearon su reclamo de que se forme un subgrupo “que trate los temas anestésico-quirúrgicos separadamente”, informó a la diaria Daniel Montano, vocero del gremio. La representatividad de los médicos en el grupo 15 de los Consejos de Salarios (Salud Privada) la tiene el SMU, que es el gremio con más afiliados. “Ese es un criterio que no discutimos”, dijo Montano, pero “en el tema anestésico-quirúrgico los representativos somos nosotros”.

Mieres todavía no tiene opinión sobre esta polémica. Según dijo a la diaria, tiene que estudiar la propuesta de creación del subgrupo “si es que nosotros tenemos que laudar”, en referencia al rol del Poder Ejecutivo y dando a entender que pueden resolverlo los gremios. Según Montano, ese acuerdo existía hasta la ronda de 2015, cuando “el SMU les impidió participar al SAQ y a la Femi”. El gremialista coincidió con Mieres en que, “a la larga, el Poder Ejecutivo” no va a laudar esa diferencia, sino que eso será tarea de los representantes del grupo 15: “La diferencia es que el Poder Ejecutivo no estará alineado con el SMU como hasta ahora, y tampoco estará alineado con nosotros”, se apresuró a decir.

Consultado por la diaria, Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo que la legislación laboral establece, de acuerdo a lo que define la Organización Internacional del Trabajo, que la representatividad le corresponde al gremio que cumpla con tres características: la antigüedad, la numerosidad y la continuidad de los procesos de negociación. “Son los criterios que cumple el SMU, y la voluntad política del gobierno entrante es no cambiar esa reglamentación vigente. Es lo que se nos transmitió”, acotó. De todos modos, afirmó que la voluntad del SMU es “contemplar los mayores espacios de representación” para incluir todas las posiciones dentro de la negociación, algo que el sindicato logró con la Femi. Recordó, además, que en 2019 el grupo 15 rechazó por unanimidad la creación de un subgrupo para el sector anestésico-quirúrgico, “dado que los mecanismos de participación están disponibles para que con todas las garantías se pueda participar”.

Más preocupaciones laborales

El jueves 13, el SMU les transmitió a las futuras autoridades la necesidad de profundizar la reforma del trabajo médico, que hasta el momento ha incorporado 1.300 cargos de alta dedicación. Además, Grecco dijo que se le manifestó a Mieres la preocupación del sindicato ante los anuncios del nuevo gobierno de reducir el gasto público y restringir el ingreso de funcionarios al Estado. De concretarse esos anuncios, aseguró, frenarían “el avance de presupuestación de quienes están en relación de dependencia encubierta mediante la Comisión de Apoyo en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”, y podrían “comprometer seriamente la calidad de la asistencia que se brinda a la población más vulnerable”.