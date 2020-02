Cosem confirmó dos casos de coronavirus pero no es el Covid-19, sino uno que ya circulaba en Uruguay

Dos personas llegaron del norte de Italia con síntomas de padecer coronavirus y consultaron en la mutualista Cosem. Allí se les aplicó el protocolo diseñado por la institución en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP). “En ambos pacientes el diagnóstico (a través de técnicas especializadas de biología molecular) fue de infección respiratoria por Coronavirus OC43, tratándose de un coronavirus de circulación habitual, causante de resfríos, distinto al que causa Covid-19”, dice un comunicado de prensa que emitió esta tarde Cosem.

Las personas reunían los dos componentes que habilitan que se active el protocolo sanitario: tener el cuadro clínico y venir de un lugar de contacto con el virus. “Ambos se encuentran estables, sin síntomas de gravedad y evolucionando favorablemente”, agrega el comunicado.

“En este momento en el país no circula el virus, cualquier persona [con la sintomatología] tiene que hacer lo mismo que haría si no estuviera este virus; si hubiera viajado a un lugar donde existió circulación del virus lo que debe hacer es consultar a su médico porque va a tener dudas sobre la sustitución epidemiológica y ahí el médico tratante, en policlínica, verá si corresponde o no incorporarlo como caso sospechoso”, había expresado más temprano, en rueda de prensa, Raquel Rosa, directora general de la Salud del MSP.

El Covid-19 ha afectado a 78.190 personas en China, de las que murieron 2.718, informó esta mañana Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien agregó que hasta ese momento los casos reportados fuera de China, distribuidos en 37 países, eran 2.790 y 44 personas habían muerto. La alarma ha crecido en la región porque hoy se detectó el primer caso del Covid-19 en Brasil, es el primero de América Latina; se trata de un hombre de 61 años que había estado en la región italiana de Lombardía -una de las afectadas por el nuevo virus- entre el 9 y el 21 de febrero, informó la agencia Efe. El hombre tenía fiebre, tos, dolor de garganta y picazón en la piel y fue al hospital paulista Albert Einstein, relató el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta; su estado de salud no era grave, por lo que se le pidió que permaneciera en “reclusión domiciliaria” con la vigilancia de los médicos del hospital, durante 14 días.

Recomendaciones y cuidados

Rosa explicó que por tratarse de un virus que no ha circulado antes, la población no tiene anticuerpos contra él y eso hace que “su transmisibilidad sea muy rápida porque encuentra gente susceptible”. No obstante, comentó que “su comportamiento ha sido como el virus de la gripe común, inclusive con una menor letalidad”. “Lo que queremos transmitir es que si bien en algún momento seguramente va a entrar -porque es un virus de transmisión rápida y la transmisión respiratoria tiene esa posibilidad- no tiene la capacidad de una mortalidad tan alta, sobre todo en personas jóvenes, y sí en personas adultas o que tienen una enfermedad debilitante, que tienen que cuidarse frente a este virus y a todos los demás”, explicó Rosa, que es médica especialista en epidemiología.

“Nos preocupa que no se genere alarma y que no se genere pánico, que es la principal epidemia en este tipo de situaciones”, agregó. Dijo que el MSP está monitoreando la situación mundial y regional y que está alerta ante la posibilidad de que ingrese el Covid-19. Afirmó que está definida la denominación de un caso sospechoso para poder identificarlo y que Uruguay tiene la posibilidad de hacer el diagnóstico. Adelantó que esta semana tendrán una reunión con los equipos de salud de los prestadores y las emergencias móviles para “dejar bien claro cuáles son los casos en los que hay que hacer la búsqueda, porque seguramente en un tiempo va a ser imposible manejar la cantidad de casos que puede haber de infecciones leves, y lo que nosotros vigilamos son las enfermedades graves, que se llaman IRAG [infecciones respiratorias agudas graves]”.

Rosa recordó que “no hay una restricción formal para los viajes” pero recomendó a “aquellas personas que tienen alguna alteración o que tienen una vulnerabilidad especial para esta u otra enfermedad respiratoria que si no es necesario, que no lo hagan ahora”. Consultada acerca de los controles en el aeropuerto y en el puerto, dijo que se busca identificar si las personas que provienen de zonas donde circula el virus tienen la sintomatología. Al llegar, los capitanes del buque o de la aeronave hacen una declaración jurada de las personas que viajan, pasajeros o tripulantes y el equipo de sanidad de fronteras hace una investigación epidemiológica que evalúa si hay casos sospechosos.

Las principales precauciones a tener en cuenta son lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable al estornudar o toser, y evitar el contacto con personas que estén cursando enfermedades respiratorias (especialmente deben seguir esta recomendación personas mayores, bebés y quienes tienen enfermedades crónicas o el sistema inmune debilitado). En caso de tener fiebre y síntomas respiratorios, hay que evitar exponer a otras personas al contagio, por eso ir a una emergencia puede no ser lo más conveniente. Si se puede llamar al médico a la casa, será mejor. Si no, tomar las precauciones mencionadas y mantener la calma.

En un comunicado de prensa que emitió esta tarde el MSP, confirma que hasta el momento no hay casos de Covid-19 en Uruguay y que la declaración de la pandemia aún no se ha producido. Recuerda, también, que la letalidad del nuevo virus es de 2% a 4% en China y de 0,7% en el resto del mundo, y que en China el número de casos se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero.

El comunicado agrega que “no es preciso utilizar tapabocas en personas que no presentan síntomas respiratorios (por cualquier cosa) y mucho menos su uso masivo comunitario”. El uso del tapabocas “está restringido”, dice el texto, para el personal de salud que asiste a personas con cuadros respiratorios y a personas que hayan cursado ese tipo de infecciones infecciones. Aclara que no se aconseja usarlo en espacios públicos ni en medios de transporte. Recuerda, además, que “las enfermedades transmisibles que más preocupan en este momento, por el número elevado de casos en la región y la cantidad de casos importados en Uruguay, son dengue y sarampión”.