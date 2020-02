80.000 personas cambiaron de institución de salud

Este viernes venció el plazo para que los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud se cambiaran de institución; fue el período de movilidad regulada, más conocido como corralito mutual, que comenzó el 1º de febrero, luego de dos años de no abrirse por no estar dadas las garantías para evitar la intermediación lucrativa. Para tratar de minimizarla, el gobierno diseñó el sistema informático llamado movilidad regulada, y sólo por medio de este pueden hacerse los cambios. El 1º de febrero, aunque fuera sábado, hubo una demanda tan alta que el sistema no funcionó como era esperado. En palabras del presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, “se enlenteció”; según las mutualistas de Montevideo, “se cayó”. Los problemas se solucionaron el lunes 3, y según Echevarría estaban dadas las condiciones para que funcionara bien en estos días, a fines de febrero cuando, de acuerdo a lo que ha pasado otros años, las solicitudes de cambios vuelven a aumentar, al punto de darse una saturación de la demanda.

Fuentes de las mutualistas de Montevideo informaron a la diaria que el sistema comenzó a fallar en las primeras horas de la tarde de este viernes y que hubo cerca de 3.000 usuarios que no pudieron hacer el cambio. Algunas mutualistas estaban intentando retenerlos, sirviéndoles café, por ejemplo, pero hay quienes no quisieron esperar dos o tres horas, y desistieron de la oportunidad de cambiarse. Las instituciones de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi, ex Femi) tuvieron problemas el jueves y este viernes para hacer los cambios, confirmó a la diaria Carlos Cardoso, presidente de Fepremi; estiman que no han podido cambiarse alrededor de 20 usuarios por cada mutualista, que son 22, por lo tanto, serían más de 400 personas. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron a la diaria que hubo fallas y que el sistema se tornó lento pero que se continuó con las afiliaciones, aunque no con la fluidez adecuada.

El 2 de febrero, a raíz de estas fallas en el sistema, las mutualistas de la capital dijeron que si los problemas continuaban solicitarían una prórroga del plazo de la apertura del corralito mutual. El tema es que el período de movilidad regulada está fijado por decreto y para modificarlo habría que crear otro decreto. El 3 de febrero Echevarría declaró a la prensa que vería cómo continuaba funcionando, pero que en todo caso la decisión correspondería a las nuevas autoridades del MSP.

Cerca de 80.000 cambios

Según informaron a la diaria fuentes del MSP, hasta este viernes de tarde se habían cambiado de institución de salud 79.000 personas y, aun con el enlentecimiento del sistema, esperaban que la cifra se redondeara en 80.000. Este año hubo 1.900.000 habilitados a cambiar de institución de salud, es decir que 4,2% optó por la movilidad. En 2017, último año de apertura del corralito, 54.921 personas cambiaron de institución, de un total de 1.621.581 habilitados (3,4%). Desde 2012 a 2016 la movilidad comprendió alrededor de 4% de los habilitados.