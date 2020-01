Para destrabar el conflicto con las emergencias móviles, SMU apuesta a reunión facilitada por el futuro ministro de Salud

Aunque las emergencias móviles ocupan un lugar importante en la asistencia, no integran formalmente el Grupo 15 de los Consejos de Salarios (Salud Privada): no hay categorías laborales establecidas para los médicos que trabajan en ellas, no está definido el piso salarial, y las condiciones de trabajo son más precarias que en el resto del sector. Por eso el convenio salarial que se firmó en octubre de 2018 creó una comisión sobre condiciones de trabajo en las emergencias móviles (así como en otros sectores). Un año después, comenzó a reunirse la comisión de manera bipartita, es decir, empresas y gremios de médicos (los trabajadores no médicos ya tienen establecidos estos puntos). Ante la falta de avances, el 30 de diciembre el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidió que se convocaran los Consejos de Salarios. Un mes antes, el 30 de noviembre, el SMU se había declarado en conflicto con las emergencias móviles y había iniciado una serie de medidas de lucha escalonadas, que empezaron con el uso de un solapero que indica que están en conflicto; luego siguió con la resistencia al uso del uniforme, y empezaron a no completar la historia clínica electrónica (sí hacen el registro en papel) y a exponer sus argumentos en pasacalles y con autoparlantes que circulan en el entorno de las emergencias y de las mutualistas de referencia.

De no tener respuesta en estos días, el SMU iniciará una serie de paros programados, que implica “cortar estructuras básicas de clave 3 y clave 4, sobre todo las clave 4 en algún horario del día y en zonas específicas de Montevideo y del área metropolitana”, informó a la diaria Soledad Iglesias, integrante de la unidad de Negociación del SMU. Aclaró que en ningún caso se plantean cortar la asistencia de los llamados clave 1 y 2, que son los de mayor gravedad. Por otra parte, el SMU está convocando a que los médicos no elijan horas para cubrir las guardias del fin de semana del 7 y 8 de marzo “en ninguna de las empresas de Montevideo que en este momento están trancando la negociación: Semm, UCM y Suat”, detalló Iglesias, que agregó que por ahora “hay un alto acatamiento de no haber elegido horas en ninguna de las estructuras”.

Espacios de negociación

La última reunión tripartita se llevó a cabo el 13 de enero. Allí los representantes de la Cámara de Emergencias Médico Móvil manifestaron su disposición a negociar la descripción de las categorías laborales siempre y cuando no se definieran salarios mínimos ni las otras condiciones laborales que plantearon los médicos, y pidieron, además, que se levantaran las medidas gremiales. El martes 14, la asamblea general de los médicos de las emergencias móviles rechazó la propuesta de las empresas, resolvió continuar con el conflicto y dar un plazo de 72 horas, que luego se extendió 48 horas más a las empresas para que respondieran a la propuesta que los médicos habían presentado. Ese plazo vencía ayer; al cierre de esta edición, los referentes del SMU seguían esperando respuesta.

En paralelo, la semana pasada el futuro ministro y subsecretario de Salud Pública, Daniel Salinas y José Luis Satdjian, se reunieron con los delegados de la Cámara de Emergencias Médico Móvil y luego con el SMU y la Federación Médica del Interior (Femi) para conversar sobre este tema. Iglesias informó que el SMU llevó allí documentos sobre el proceso de negociación y que Salinas “planteó que había puntos de coincidencia” de los sindicatos con las empresas y se comprometió “a tratar de buscar mecanismos para encontrar a las partes y lograr un acercamiento para que se pueda crear un espacio de negociación”, dijo Iglesias.

El SMU está expectante ante lo que pueda surgir de ese nuevo ámbito de negociación, porque según Iglesias, las empresas plantearon que el abierto en los Consejos de Salarios “es un espacio de reflexión”, y no de negociación. “Les presentamos un informe jurídico con el que está de acuerdo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que afirma que la mesa de Consejo de Salarios no es para reflexionar, sino para negociar, decidir, acordar y poner en práctica la categorización y los laudos para este sector de la medicina, que es de los pocos que no están regulados, que nuclea a 3.000 médicos, la quinta parte de la población de médicos de Uruguay, y que atiende a más de dos millones de personas”, transmitió Iglesias.

Lo cierto es que el lunes el SMU recibió la comunicación de las empresas de que “estarían dispuestas a evaluar un espacio de negociación y poder discutir el tema de las categorías y los precios”. Salinas no participaría en ese ámbito, aclaró Iglesias.

Acuerdos con empresas

La semana pasada el SMU y Femi firmaron acuerdos bilaterales con empresas de emergencia móvil para definir categorías laborales con sus correspondientes laudos: el SMU lo hizo con 1727-CASMU y con la Española Móvil, mientras que la Femi firmó con la Federación de Prestadores Médicos del Interior. Las medidas que tomarán en el marco de este conflicto no incluirá a estas empresas.