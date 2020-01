El ahogamiento es la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de entre uno y cuatro años

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ahogamiento es la tercera causa más importante de mortalidad por traumatismo no intencional; representa 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Según el Informe mundial sobre los ahogamientos, publicado por la OMS en 2016, el ahogamiento es una de las cinco primeras causas de mortalidad en niños de entre uno y 14 años de edad. En Uruguay, según datos del Ministerio de Salud Pública, también es una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales en niños de entre uno y cuarto años y entre quienes tienen entre diez y 14 años. En el caso de los niños más pequeños los ahogamientos suceden más frecuentemente dentro de los hogares, mientras que en los niños más grandes sucede en aguas abiertas.

Gustavo Fungi, guardavida de la Intendencia de Montevideo (IM) y secretario general de la Asociación Nacional de Guardavidas (Angu), comentó a la diaria que se trata de un problema multicausal, “depende de la edad, del lugar y de la información”. Fungi dijo que no es lo mismo un suceso en una piscina que otro que sucede en aguas abiertas, en un río o en una playa oceánica; también hay diferencias cuando se trata de una inundación.

“Para los niños menores de cuatro años la prevención fundamental es la supervisión por parte de un adulto, mientras que en los casos de chiquilines de entre diez y 14 es relevante la educación en prevención”, dijo.

Fungi destacó que lo primero que hay que hacer para prevenir una situación de riesgo es bajar a una playa con servicio de guardavidas: “Si voy a una playa que no está habilitada nadie va a poder hacer nada por mí, y capaz que alguna persona ve la situación e intenta socorrer, entonces son dos las personas que están en riesgo”.

Si la playa tiene servicio, la prevención está dada por la comunicación masiva a través de las banderas: “Son tres: la roja indica alto riesgo, la amarilla medio y la verde bajo riesgo. Además, en la orilla del agua suele haber banderines rojos que indican que hay una corriente de retorno, que es cuando la masa de agua que ingresa a la costa busca un canal de egreso, busca romper los bancos y salir. Esas corrientes de retorno causan 80% de las muertes por ahogamiento”, detalló.

En caso de presenciar una situación de peligro y que no haya guardavidas, se debe llamar al 106 o al 911.

Fungi expresó que lo más importante es la prevención, y por eso es fundamental escoger una buena playa. En caso de presenciar que alguien está en peligro, hay que buscar ayuda: “Si bien parece que perdiéramos el tiempo, lo estamos ganando”, porque lo más probable es que la persona que presencie el incidente no tenga los recursos para sacar a quien se está ahogando. Reafirmó que aunque sea una playa inhabilitada, “hay que llamar al 106 o al 911; a alguien hay que avisar”, dijo, porque si no se está cortando la comunicación. La tercera tarea es hacer lo que se pueda sin correr riesgo: “Se ayuda desde una situación de seguridad; por ejemplo, si estoy en un muelle o en la vera de un arroyo puedo arrojar algo, una cuerda, una rama o un elemento de flotación, como una pelota, un bidón de agua, algo que ayude”. El cuarto punto es la acción del guardavidas y el quinto son los primeros auxilios. Dijo que es muy importante que se hagan cursos de primeros auxilios, sobre todo de reanimación cardiopulmonar, porque para el ahogamiento “es relevante la ventilación pulmonar porque la persona todavía no entró en el paro cardíaco, pero sí entró en paro respiratorio e insuflándola podemos hacer que no entre en el cardíaco”.

Expresó que la población no sólo no sabe cómo hacer este procedimiento, sino que tampoco conoce la “naturaleza cambiante de la dinámica costera”. “Lo que en un momento puede estar de una manera al rato puede estar de otra forma, es la transferencia de energía. Lo que recomienda la OMS es educación y campañas de información”.

Otro de los peligros es meterse al agua después de haber ingerido alcohol u otras drogas, y tampoco se aconsejan los baños por la noche porque “pasa a ser lo mismo que una playa sin cobertura”.

Playas con guardavidas En cada inicio de temporada estival las intendencias ponen a disposición el servicio de guardavidas. En Montevideo hay vigilancia de lunes a domingos, entre las 8.00 y las 20.00; en Canelones sobre las costas del Río de la Plata y del río Santa Lucía hay control desde las 10.30 hasta 19.30; en Maldonado la cobertura es de 9.30 a 19.30; en Rocha es de 10.30 a 18.30, excepto en La Esmeralda, Punta del Diablo y Santa Teresa, que funciona de 10.00 a 18.00. En San José es de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00 en Playa Pascual, Villa Olímpica y Picada Varela, y de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 en Kiyú y Boca del Cufré.

Sí a la MISA

En 2019 la Cámara de Diputados discutió un proyecto de ley de ahogamientos a partir de un texto elaborado por los diputados Cristina Lustemberg (Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional) que proponía crear un programa nacional de prevención de ahogamientos infantiles con foco en niños de entre cero y seis años, y que las piscinas públicas y privadas de uso particular o colectivo contaran con cercas de seguridad y alarmas de inmersión. La Comisión de Salud de Diputados extendió la edad a 14 años a sugerencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de representantes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA, integrada por el MSP, la Dirección de Deporte de la IM, Angu, el Servicio de Guardavidas de Montevideo, la Asociación de Salvamentos Marítimos y Fluviales, la Armada Nacional y la Dirección Nacional de Bomberos). El proyecto no llegó a aprobarse.

Fungi dijo a la diaria que “el gobierno, sea del color que sea, lo va a tener que tratar, porque las instituciones están trabajando. No es que hay que convocar: la Armada hace 200 años que trabaja en estos temas, los guardavidas en Uruguay tienen 80 años. Es darles una legislación para que puedan trabajar de manera ordenada”, sostuvo. Por otra parte, reclamó que se unifiquen los registros y que incluyan el grado de cada incidente, en una escala en la que el primer grado es un rescate simple sin consecuencias y el sexto es un paro cardiorrespiratorio. “De esa forma podríamos hacer una radiografía de lo que sucede en Uruguay”, dijo.

Todos al agua

La IM tiene en las playas de la ciudad el programa Todas y todos al agua, un emprendimiento de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y la Brigada de Guardavidas. Se trata de un espacio de educación en prevención a través del surf, el salvamento acuático deportivo y el entrenamiento funcional. Funciona en las playas Brava y Honda de Malvín.

Pueden participar personas que tengan más de ocho años, sin límite de edad, y además son inclusivas. La inscripción es en línea y gratuita, pero ahora hay lista de espera.