ASSE informó que tiene registros de todo lo actuado en el caso de la mujer embarazada que viajó en taxi desde Melo a Montevideo

Marcos Carámbula, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo ayer que está “todo absolutamente registrado” en el caso de la embarazada que viajó desde Cerro Largo a Montevideo en taxi para parir en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR).

De acuerdo con el jerarca, se trataba de un embarazo que no tenía “una patología a destacar”, cuyos “controles fueron adecuados”.

“Sobre fin de año, la paciente hace una consulta particular en la que se le hace una ecografía”, y el “médico que la trata le indica que, por lo que ve, tiene que venir al Pereira Rossell”, relató Carámbula. Después la mujer fue al Hospital de Melo, la médica de guardia “hace la consulta con el ginecólogo de retén y este le dice que el traslado no es urgente, que puede quedar internada, y que al otro día el mismo ginecólogo coordinaría el traslado”, agregó. Sin embargo, el médico particular que le recomendó trasladarse a Montevideo fue el mismo que estaba de retén en el centro público, al que la médica de guardia consultó, y que le dijo que esperara un día más.

Carámbula informó que cuando la doctora de guardia le informó a la usuaria lo que opinaba el médico de retén, ella decidió viajar “por su cuenta”. El jerarca dijo que en el Hospital de Melo estaba disponible todo lo que se requería para el traslado de la mujer, si hubiera sido necesario.

“Aquí entra en juego un factor, que comprendemos: la paciente con el informe de la ecografía hecha en forma particular tenía una inquietud, porque de acuerdo con ese informe había probables alteraciones en el feto”, dijo Carámbula. Pero indicó que ni en la ecografía hecha en el hospital ni en la realizada en Montevideo se comprobó el problema. “¿Por qué se habla con la paciente? Porque era un embarazo de 41 semanas y, por ende, estaba indicado el parto, por inducción o por cesárea”, dijo. Añadió que ayer se le daría el alta a la madre y hoy a la bebé, y dijo que se la trasladará a su departamento.

Sobre la responsabilidad del ginecólogo prefirió no hacer declaraciones, porque hay una investigación en curso “para deslindar responsabilidades”, y agregó: “Hoy no puedo adelantar un juicio. En función de lo que se determine se tomarán las medidas que se deban tomar”.

Otro de los detalles que aún no están claros es que la mujer llegó al CHPR con una orden de traslado de ASSE, que aparentemente habría sido dada por el ginecólogo en la consulta particular. Sobre esto el jerarca dijo: “No quiero adentrarme en lo que está en el marco de la investigación porque sería prejuzgar y no corresponde”. Carámbula también aclaró que el ginecólogo de retén no atendió a la mujer en persona, sino que fue consultado por la médica de guardia, que fue la que la vio.

En tanto, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que la investigación de urgencia arrojó como resultado que “el proceso no fue tan sencillo como parecía al principio” y que “la investigación abre otras áreas para seguir monitoreando”.