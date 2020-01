ASSE aseguró que había medios para trasladar a la embarazada que viajó en taxi desde Melo

El 31 de diciembre una mujer embarazada a término se trasladó en taxi desde Cerro Largo hacia Montevideo para parir en el Hospital Pereira Rossell. La mujer declaró a Subrayado que el ginecólogo que la atendió en el Hospital de Melo le dijo que debía viajar de urgencia porque la bebé estaba en riesgo. Este jueves, Gabriela Medina, gerenta interina de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y Leonel Briozzo, jefe del Departamento de Maternidad del Hospital Pereira Rossell, dieron una conferencia de prensa para aclarar cómo fue el caso.

Según las autoridades el día de la consulta estaban dadas las condiciones para efectuar el traslado en ambulancia, pero no había sido indicado por los médicos de guardia. Debido a que no se trataba de “una urgencia” y que “no estaba en riesgo ni la vida de la paciente ni de la bebé” se le indicó a la paciente que ingresaría a la maternidad del hospital y el 1º de enero se coordinaría el traslado en “tiempo y forma”. “Hasta ese momento no se había recibido ninguna solicitud de autorización de traslado. El hospital estaba en condiciones de realizarlo, con recursos propios o contratados”, dijo Medina. No obstante, la mujer se retiró por sus propios medios y llegó a la capital a las 3.00, y a las 13.25 se le practicó una cesárea. Tanto la madre como la bebé están en buen estado de salud.

Medina admitió que hubo “algún problema de contención o comunicación” que hizo que la mujer “no aguardara esa internación en maternidad y el traslado al otro día, indicado por los profesionales que actuaron”, agregó.

Por su parte, Briozzo dijo que la paciente llegó sin riesgo pero al tener 41 semanas de gestación, se le indicó una cesárea, procedimiento que fue elegido por la paciente.

Consultado por la prensa, Briozzo consideró que el traslado a Montevideo no era necesario y que la mujer podría haberse atendido en cualquiera de las maternidades, “porque había que inducir un parto monitorizado”. Agregó que lo que se comprobó en Montevideo fue que la mujer tenía poco líquido amniótico, “cosa que ocurre muy frecuentemente en las 41 semanas”. La cesárea se hizo como lo indica la norma nacional aprobada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según los primeros datos de la investigación la mujer de 36 años, no primeriza, se hizo socia de ASSE el 25 de setiembre del año pasado, cuando estaba cursando la semana 28 de gestación. “Las consultas de la paciente fueron compartidas con el prestador privado del departamento y hubo consultas médicas particulares”, comentó Medina.

“La primera consulta en ASSE se realiza el 1º de octubre de 2019, tenía agendadas más de diez consultas en ASSE y cinco figuran como asistidas y la última que figura es del 11 de diciembre”, pero a la del 18 de diciembre no fue.

La jerarca dijo que en el prestador privado hay dos consultas más: el 21 y el 28 de diciembre. El último día del año la mujer fue al hospital y el ginecólogo de guardia dijo que la había revisado en una consulta particular, le había hecho una ecografía fuera de ASSE y le dio el pase al hospital.

El viaje en taxi le salió 16.000 pesos a la mujer, dinero que consiguió haciendo una colecta con amigos, vecinos y familiares, informó Subrayado.

Este jueves, la Gremial Única del Taxi, mediante un comunicado, informó que le devolverá el importe que pagó al taxista de Melo.