Ante el rápido avance del coronavirus, la OMS declaró la emergencia internacional

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunió esta tarde en Génova (Suiza) y concluyó que el brote de coronavirus que se inició en China en diciembre constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. La semana pasada, este comité, integrado por 15 expertos, había descartado declarar la emergencia, pero lo hizo ahora, ante el aumento diario de casos dentro y fuera de China. Hasta el momento, la OMS ha registrado 7.834 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 7.736 (99%) han ocurrido en China y provocaron la muerte de 170 personas. Los 98 casos restantes se han dado en otros 18 países, en donde por ahora no se ha registrado ninguna muerte. Las mayoría de los otros 18 países son de la región Asia-Pacífico (Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal, Camboya, Sri Lanka, Australia, Filipinas), en el continente americano los únicos casos hasta el momento se han dado en Canadá y Estados Unidos; en Europa se han registrado casos en Francia, Alemania y Finlandia, y en oriente medio en Emiratos Árabes Unidos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus estuvo a comienzos de esta semana en Pekín, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. En la conferencia de prensa que dio hoy, al finalizar la reunión del comité, Tedros volvió a felicitar al gobierno chino por sus acciones para contener el virus, “a pesar del gran impacto social y económico que estas medidas están teniendo sobre la población china”, especialmente en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus, que está en cuarentena. “La velocidad con la que China detectó el brote, aisló el virus, secuenció el genoma y lo compartió con la OMS y el mundo es impresionante”, afirmó, y destacó la “transparencia” china y el apoyo a otros países. Dijo que esos esfuerzos han permitido que el número de casos de coronavirus en otros países sea relativamente pequeño hasta el momento. La mayoría de los casos que se han dado fuera de China tuvieron conexión con el brote de Wuhan (fueron personas que visitaron esa ciudad o que que habían tenido contacto con alguien que había estado allí), pero ocho casos se transmitieron de persona a persona en cuatro países (Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos).

“La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está ocurriendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países”, afirmó Tedros, quien dijo que es necesario actuar para ayudar a los países a prepararse para frenar los brotes que puedan darse. “Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no están preparados para enfrentarlos”, expresó.

Recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus

El director de la OMS dijo que las recomendaciones del comité para prevenir la propagación del coronavirus son más importantes que la declaración de una emergencia. Aclaró que la OMS “no recomienda limitar el comercio y los viajes internacionales” -algo que sugirió hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-. Pidió a los países que implementen decisiones basadas en evidencia y combatir la propagación de rumores y desinformación. Dijo que la OMS brindará asesoramiento y apoyará a quienes tienen sistemas de salud más débiles. Señaló que es necesario acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos. Recordó la necesidad de compartir datos y conocimientos con la OMS y el resto del mundo y trabajar en espíritu de solidaridad y cooperación. Es momento de actuar, no de tener miedo, dijo Tedros, “es el momento de la ciencia, no de los rumores; es el momento de la solidaridad, no del estigma”, reafirmó.

Según la definición de la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar desde un resfrío común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Así como ocurre con otras enfermedades respiratorias, la mejor forma de prevenirlo es lavarse con frecuencia las manos (y no tocarse la boca ni los ojos con las manos sucias), toser o estornudar cubriéndose la boca con un pañuelo o con el codo, para evitar el esparcimiento, y evitar el contacto directo con animales de granja y murciélagos, que también transmiten este tipo de virus.

Las autoridades sanitarias uruguayas se encuentran expectantes, y el viernes de mañana Jorge Quian, ministro interino de Salud Pública, se reunirá con la Dirección General de la Salud, con Epidemiología y con la unidad de Sanidad de Fronteras para analizar la situación.