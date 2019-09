Según el asesor de salud nacionalista, en un año se podría cambiar la manera de calcular la cápita que se paga por afiliado

El doctor en Enfermería Augusto Ferreira presentó el miércoles las propuestas en salud del candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, en el ciclo de charlas que organizó el Máster en Dirección de Empresas de Salud de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (ver también las propuestas del Frente Amplio y las del Partido Colorado). Ferreira hizo hincapié en la necesidad de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, porque en salud “no se puede hacer cambios cada cinco años, se requiere un plan a largo plazo”, dijo. Aseguró que todos están de acuerdo en que la cobertura y el acceso tiene que ser universal, en que hay que “poner un foco en la calidad profunda y en la salud comunitaria”, y en que se debe seguir trabajando en la complementación de servicios.

Sobre la cobertura universal, reconoció que “hubo avances en el sistema de prestaciones básicas”, pero expresó que “los resultados son heterogéneos” y “no alcanza con que digan que se gasta más por usuario; hay que saber cuáles son los resultados”.

Recursos humanos

Ferreira hizo énfasis en la necesidad de reforzar el primer nivel de atención y los recursos humanos. Dijo que hay que establecer un régimen de exclusividad en la dirección hospitalaria y en enfermería, para dar solución al “problema de ausentismo”.

“Apoyamos fuertemente el plan de profesionalización de enfermería, queremos poner al país en condiciones de generar entre 4.000 y 5.000 nuevos enfermeros de nivel universitario”, dijo. Precisó que hay 24.000 auxiliares, unos 6.000 licenciados en Enfermería y 16.000 médicos en el país, y que lo recomendable es que haya un licenciado por médico. Valoró el rol de los auxiliares, pero acotó que “tiene que profesionalizarse”. Respecto del régimen laboral de seis horas en enfermería, evaluó que no ha dado resultado, porque terminó generando multiempleo.

El PN no tiene claro cómo lograr la fidelización de especialistas médicos como los anestésico-quirúrgicos. Consultado por el público, Ferreira afirmó que en estas semanas habrá una reunión con las autoridades del Sindicato Anestésico Quirúrgico para desarrollar una propuesta concreta. Por otra parte, dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene que definir el tipo de profesionales que se forman: “Tiene que tener injerencia y jerarquizar las especializaciones de medicina familiar” en las instituciones educativas.

Gestión y financiamiento

Con relación con la institucionalidad, Ferreira opinó que el MSP tiene que fortalecer su gobernanza. Reclamó que en la salud falta un instituto de evaluación, como existe en el sistema educativo: “No hay una unidad que haga una evaluación que pueda dar luz al organismo rector, como pasa con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”, lamentó.

Afirmó que se tiene que modificar la manera en la que se fija el valor de las cápitas que le paga el Fondo Nacional de Salud a cada institución por afiliado, que en la actualidad es por sexo y edad. En diálogo con la diaria, especificó que el PN plantea “hacer un estudio profundo y empezar a calcular la cápita a través de variables clínicas. No es lo mismo un paciente sano que ingresa a hacerse una cirugía, que uno diabético o un hipertenso. El diagnóstico lleva un tiempo y hay que hablarlo con los prestadores de salud y los diferentes actores del sistema, pero yo calculo que en un año podemos estar dando una primera respuesta”, afirmó.

Sobre el financiamiento de procedimientos y medicamentos que hace el Fondo Nacional de Recursos, dijo que “en Uruguay nos debemos una reflexión de hasta dónde vamos a pagar y qué cosas vamos a pagar, porque los recursos son finitos y limitados y todo en salud no se puede pagar. En principio hay que dotar al proceso de más agilidad, no es un buen mensaje que se firme algo cuando la persona falleció”, dijo en relación a los recursos de amparo que se tramitan ante el MSP para reclamar prestaciones que no están cubiertas.

El PN pretende crear un Instituto Nacional de Salud Pública, en la órbita del MSP, para contar con datos epidemiológicos nacionales para que el ministerio “tenga información para poder tomar decisiones”, lo que se complementará con el mejor registro que posibilitará la implementación de la historia clínica electrónica nacional.

El PN anunció que eliminará el corralito mutual; Ferreira dijo que no se puede seguir limitando la libertad de los usuarios. El programa nacionalista pretende “vincular la remuneración de los profesionales de la salud con el cumplimiento de metas asistenciales, de las cápitas asignadas y del territorio a cargo” y “transparentar la información hacia el usuario, estableciendo indicadores de niveles de calidad de servicio y mínimos aceptables por debajo de los cuales el usuario puede cambiar de prestador”.