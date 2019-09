Marcos Carámbula aseguró que en ASSE no hay sobrefacturación de horas médicas

“Existe un cupo de horas contratadas y se paga por este”, afirmó ayer el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, en una conferencia de prensa. Aseguró que esos cupos cumplen con las necesidades de cada servicio y que no hay sobrefacturación. La conferencia buscó aclarar una denuncia del programa Así nos va, de Radio Carve, que ayer divulgó que en los hospitales Maciel, Pasteur, Pereira Rossell, Español y en el Instituto Nacional del Cáncer (Inca) “se sobrefacturaron miles de horas de trabajo médicas que no se trabajaron”, en áreas como imagenología. Según la emisora, algunos funcionarios no son presupuestados, sino que están contratados por Comisión de Apoyo, y facturar más horas de las trabajadas fue la manera que encontraron las direcciones para aumentar los sueldos de los radiólogos, porque la oferta era inferior a la del sector privado. Cárambula, en cambio, expresó que en algunos hospitales, con las mismas horas asignadas que en 2012, se hacen 500 tomografías más, lo que supone un aumento en la productividad.

Álvaro Villar director del Hospital Maciel, explicó a la diaria que los tomografistas de ese hospital están contratados por la modalidad de arrendamiento, por lo que “se controla estrictamente el cumplimiento del servicio”. Villar afirmó que el tomógrafo del Maciel es el que tiene mayor productividad, ya que hizo 1.800 estudios en un mes, con 1.680 horas asignadas. “En ningún momento tuvimos más horas que esas, y son 500 más que las que se hacían en 2012. No sólo no aumentamos la cantidad de horas y el dinero al pago de médicos, sino que se incrementó la producción”, retrucó.

El director aseguró que esa cantidad de estudios equivale a 900.000 pesos por mes; detalló que el “costo médico de cada tomografía es de 500 pesos” y que a eso se le tienen que sumar los costos operativos, por lo que, en total, cada estudio cuesta 790. Villar dijo que en el sector privado la tomografía más barata sale 2.400 pesos, que las que son de urgencia salen 6.400 y las de urgencia, con anestesia y contraste, están por encima de los 8.000 pesos. “Si se toma un promedio, el ahorro es de 5.280.000 pesos por mes, y en cinco años de trabajo son 538 millones de pesos en ahorro para el país sólo en tomografías”, agregó.

Carámbula especificó que los desafíos de ASSE están enfocados en los recursos humanos y en el uso eficaz de la tecnología, y destacó que ASSE “viene haciendo un esfuerzo muy grande en infraestructura” y, fundamentalmente, en equipamiento de alta tecnología, “para que los hospitales sean acordes” y brinden asistencia a la mitad de la población del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Villar añadió que el Hospital Maciel está por inaugurar un resonador y un angiógrafo y que “la idea es no tener que estar pagando resonancias fuera de ASSE, porque con el resonador del Maciel le harías las resonancias a todo el sur. Eso significa un ahorro enorme para la institución”.

Recursos humanos

Según Carámbula, las auditorías en ASSE son constantes, y afirmó que están “tomando todos los recaudos para dilucidar cada una de las situaciones en cada uno de nuestros hospitales”. Añadió que uno de los desafíos “es la dotación de los recursos humanos en todo el país, en particular de recursos humanos calificados”. Estos desafíos tienen que ver con la distribución de los médicos, las remuneraciones y “su sentido de pertenencia” a los servicios públicos.

Agregó que durante este período de gobierno (2015-2020) ASSE superó el cumplimiento de la meta de contratación de funciones de alta dedicación, que en la actualidad llega a 377 profesionales, y remarcó que eso permite que “los médicos puedan trabajar más horas, con mejor remuneración, en un mismo servicio”. Sin embargo, las limitaciones siguen presentes, en parte porque ASSE paga salarios inferiores a los del sector privado y tiene escasa flexibilidad a la hora de contratar.

“El tema de los recursos humanos trasciende nuestra administración”, dijo Carámbula. Por eso las autoridades van a ir a la Comisión de Salud del Senado para “plantear el enorme desafío que tiene el sistema integrado de salud” en lo relacionado con el número de especialistas y “la asimetría entre el sector público y el privado”.

El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, afirmó en la conferencia de prensa que “hay diferentes modalidades de contratación en imagenología o en las diferentes especialidades, algo que varía en Montevideo o en el interior del país por Comisión de Apoyo”. “En Montevideo no tenemos contrataciones de horas retén en esa área, además de que las guardias son presenciales y no hay ningún incumplimiento dentro de las que tenemos asignadas para cada hospital”, dijo, y cuestionó la información de Carve, que señaló que había radiólogos que cumplían guardias retén por 12 horas y cobraban por 24. No obstante, ante la consulta de los periodistas, Rodríguez respondió que están “relevando si existen horas contratadas no cubiertas”.