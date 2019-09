Diferentes partidos concuerdan en mantener y profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tiene 12 años y vida para rato, si se consideran los programas de gobierno de los partidos mejor posicionados en las encuestas de intención de voto. El SNIS fue creado por ley en el primer gobierno del Frente Amplio (FA) y nadie cuestiona su existencia ni su forma de financiamiento, que se apoya en aportes obligatorios de trabajadores, empresas y pasivos, y en los aportes de Rentas Generales. Lo que se cuestiona es cómo hacer que la gestión sea más eficiente y cómo pueden disminuirse las inequidades, que siguen existiendo. En esos puntos centrales coinciden los diferentes partidos políticos; así lo han expresado los candidatos y sus asesores de salud en varias exposiciones, entre ellas la actividad que desarrolló el miércoles en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República la Sociedad Uruguaya de Salud Colectiva. Esta sociedad científica, que congrega a especialistas en salud pública, epidemiología y administración de servicios, le pidió a cada asesor en salud que presentara dos prioridades y dos metas concretas a desarrollar en caso de gobernar. Asistieron Fernando Silva y Mario Cabrera (Cabildo Abierto), Gustavo Mieres (Partido Independiente), Hugo Odizzio (Partido Nacional) y Miguel Fernández Galeano (FA). No concurrió nadie en representación del Partido Colorado (PC).

Mario Cabrera | Cabildo Abierto (CA)

“Los usuarios y el personal de salud como sujetos de derecho bajo el paraguas de la Constitución de la República” es el eje de las propuestas de salud de CA, según contó Cabrera, médico especialista en salud pública, quien asesoró a Juan Sartori durante las elecciones internas.

Entre las prioridades, Cabrera mencionó la necesidad de “hacer efectivo el cambio de modelo de atención”, para poner el énfasis en la prevención en lugar de hacerlo en “la reparación del daño ocurrido”. La segunda prioridad de CA es la profesionalización de los cargos de máxima responsabilidad: “Hay que hacer una adecuada selección de los cuerpos de dirección ministeriales y del resto de las instituciones dependientes de los dos subsectores, público y privado”. Propone hacer llamados en los que se evalúe la formación, la experiencia y los proyectos de gestión que presenten los postulantes. Cabrera criticó que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “hay varios cargos de responsabilidad que están financiados por Comisión de Apoyo”, y dijo que deberían estar presupuestados. Por otra parte, reprobó la falta de complementación de servicios, y puso el ejemplo de una persona de Colonia que fue trasladada a Minas para que le hicieran una tomografía y luego, como no había cirujano en Colonia que evaluara el estudio, fue trasladada a Mercedes, todo en el mismo día.

Gustavo Mieres | Partido Independiente (PI)

Médico especialista en administración de servicios de salud, Mieres hizo énfasis en la necesidad de que el Seguro Nacional de Salud integre a los colectivos que todavía no están, como los funcionarios de los gobiernos departamentales, policías y militares. Propone que los 800.000 usuarios de ASSE puedan elegir el prestador de salud; para eso, dijo que el presupuesto de ASSE debe transferirse al Fondo Nacional de Salud, que a su vez debe pagarle a ASSE tal como hoy paga las cápitas. Aclaró que es posible que esos usuarios terminen eligiendo ASSE, que no tiene copagos, pero que no serán “usuarios cautivos” como lo son hoy. Según el PI, ASSE tiene que tener “herramientas mucho más ágiles de gestión” y hacer un “rediseño profundo” para descentralizar su gestión.

Una de las prioridades del PI es definir un sistema de copagos que se ajuste exclusivamente a algunas prestaciones y con precios que varíen según la capacidad de pago del usuario; aclaró que es un tema para tratar a mediano plazo, porque la eliminación de copagos implicaría un aumento de la cápita. En segundo lugar, el PI propone trabajar en un sistema de evaluación de calidad, con “indicadores potencialmente útiles” para los usuarios, y dijo que a eso contribuirá el desarrollo de la historia clínica electrónica. Mieres pidió redimensionar la Junta Nacional de Salud: profesionalizarla y que tenga un rol más potente, con mayor autonomía del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Hugo Odizzio | Partido Nacional (PN)

Odizzio, ingeniero que integró el directorio del Banco de Previsión Social en representación del PN entre 2010 y 2014, reconoció varios logros del SNIS: la reducción de la mortalidad infantil y del embarazo adolescente, la política antitabaco, las operaciones de cataratas, y la creación y desarrollo del área de economía de la salud.

Según Odizzio, en el SNIS “no hay un problema de financiamiento, hay un problema de gestión”; si bien dijo que “está en equilibrio”, comentó que “hay que llevarlo a nuevos estados de equilibrio”, y que eso generará tensiones, pero no detalló a qué equilibrios se refería.

Entre las cosas a mejorar señaló que ASSE tendría que ser “referente del SNIS en la atención”, “un motor para elevar la calidad” de todo el sistema. Al igual que Mieres, pidió que ASSE cumpla con las metas asistenciales. Hizo énfasis en que el modelo de salud se base en la prevención de enfermedades y en la promoción de salud, así como en mejorar la política de recursos humanos.

Miguel Fernández Galeano | Frente Amplio

El oficialismo propone crear un plan nacional de alimentación saludable que regule la publicidad e implemente impuestos o subvenciones para favorecer conductas alimentarias saludables, detalló Fernández Galeano, médico ex subsecretario de Salud Pública (2005-2010).

También anunció la incorporación de algunas “asignaturas pendientes” al plan integral de atención: salud bucal, salud mental y tratamiento de adicciones, y la creación de un plan nacional de rehabilitación. Además, el FA promete fortalecer el primer nivel de atención, dotándolo de “recursos y procedimientos adecuados”, que permitan disminuir los tiempos de espera.

En cuanto a la rectoría, Fernández Galeano dijo que la historia clínica electrónica “va a ser la piedra fundamental para un sistema de control”, porque “no se trata de más inspectores, sino de un estado inteligente que tenga capacidad de evaluar y medir”. El médico reconoció que es necesario “avanzar enormemente” en la complementación de servicios.

Asimismo, dijo que se integrarán “con gradualidad” los colectivos que falta incorporar. El primero serán los jóvenes de 18 a 23 años; al ser consultado por el público, Fernández Galeano respondió que el financiamiento deberá incluirse en la Ley de Presupuesto Quinquenal.

Por último, dijo que “el SNIS no banca más que el recurso humano esté concentrado en la capital”, y por eso insistió en que “hay que ir hacia un acuerdo nacional para elaborar un plan estratégico de recursos humanos que permita mejorar la gestión, la dotación y la distribución de los trabajadores”.

Luis Alberto Ney Castillo | Partido Colorado

También los colorados proponen avanzar a partir de la base del SNIS. “No duden que va a haber una continuidad del SNIS, pero además va a haber una profundización de los programas”, le respondió Luis Alberto Ney Castillo, referente del PC en temas de desarrollo social, a miembros del PIT-CNT con quienes se reunió el jueves, cuando acompañó a su candidato, Ernesto Talvi.

El PC promete mejorar la accesibilidad a la salud: Castillo dijo que los tickets son barreras de acceso y que si bien no se puede “dejar la canilla abierta por los excesos”, es necesario regularizarlos. Como ejemplo, mencionó que las cirugías laparoscópicas son mucho “más limpias” que las tradicionales, porque requieren menos horas de intervención y menos días de internación, pero que “hay que pagar una cantidad importante de dinero en varias de las mutualistas de nuestro país, lo que hace inaccesible estos procedimientos para muchos que los necesitan”.

También reprobó la falta de integración del SNIS y la centralización de ASSE, que obliga a pasar por Montevideo todas las designaciones de recursos humanos.

Castillo expresó que el SNIS requiere recursos humanos diferentes y, luego de mencionar a la Facultad de Medicina y al MSP, dijo que es necesario formar médicos especialistas en atención primaria, y no los del “viejo sistema de la atención, en donde se forman superespecialistas para atender a una minoría de la población”. Saludó el programa contra el tabaco, pero dijo que hay que hacer lo mismo contra otras drogas y contra el consumo de alcohol.