Funcionarios de algunos centros de salud pública de Montevideo y del interior paran por conflicto con la empresa San Jorge

Representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la empresa San Jorge se reunirán este viernes a las 11.00 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El encuentro se hace en medio de un paro de la FFSP –desde la madrugada del jueves hasta el viernes– en las unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en las que esta empresa se encarga de la limpieza: la Red de Atención Primaria (RAP, policlínicas) del Área Metropolitana, el Instituto Nacional del Cáncer, el centro hospitalario Saint Bois y los hospitales de las ciudades de Canelones, Melo y Bella Unión.

“Venimos hace un año o dos con la misma problemática salarial y de condiciones de trabajo. La gota que rebasó el vaso fue que en enero de 2019 habíamos firmado un acuerdo con la empresa y el MTSS por el tema licencias, y quedamos en que en junio y julio iban a salir los trabajadores que hacía dos o tres años que no tenían licencia, pero ahora la empresa canceló todas las licencias”, reclamó, en diálogo con la diaria, José Ríos, secretario de Tercerizados de la FFSP. Además, dijo que la empresa sigue incumpliendo el pago antes del quinto día hábil, que fue uno de los puntos de conflicto de 2018 y comienzos de 2019.

Según Ríos, la empresa alega que no puede cumplir con las licencias por no tener fondos suficientes: “Vamos a pedir en la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo] que se retire esta empresa, si no tiene solvencia económica ni bancaria, que es lo que se exige en pliegos licitatorios”. Pretenden, también, que ASSE dé cuenta de los incumplimientos al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Alarico Rodríguez, gerente general de ASSE, informó a la diaria que “se están notificando todos los incumplimientos” de la empresa, como los pagos fuera de fecha. Aclaró que la suspensión de las licencias incumple un convenio firmado por la empresa y los trabajadores, pero que no es un incumplimiento con ASSE. No obstante, dijo que los paros hacen que no se cumpla con el servicio, y eso sí es un incumplimiento del contrato con ASSE. En cuanto al registro en el RUPE, dijo que la empresa ha recurrido todas las notificaciones que ha hecho ASSE y que se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el que debe determinar si da a lugar al reclamo de ASSE; hasta ahora sólo hubo un incumplimiento que la empresa no recurrió (sucedido en Bella Unión) y que está firme.