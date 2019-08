Equipos de salud mental preparan a 80 pacientes que dejarán el Vilardebó y las colonias en el marco de la nueva ley de salud mental

Es tiempo de desandar el encierro causado por instituciones como el hospital Vilardebó y las colonias de asistencia psiquiátrica que durante más de un siglo han trabajado de una forma que anula los aspectos más básicos de la vida de las personas. Quienes están allí internados se han olvidado de qué es cocinar, no eligen qué comer ni cómo vestirse, han perdido la libertad de deambular, la intimidad y en buena medida las riendas de su vida. En recuperar eso es que están trabajando ahora los equipos técnicos del Vilardebó y del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos, ex colonias Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi), que seleccionaron a los primeros 80 pacientes que pasarán a residir en las dos casas de medio camino y en las dos residencias asistidas que creará la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La Ley de Salud Mental, aprobada en agosto de 2017, establece que las instituciones asilares y monovalentes tendrán que cerrar en 2025, y eso corre tanto para el Vilardebó y Ceremos como para el sector privado, que tiene sanatorios psiquiátricos; todos deberán crear estructuras alternativas. ASSE, que tiene la mayor cantidad de personas internadas ‒alrededor de 1.000‒, está dando los primeros pasos, aunque a un ritmo inferior al que se había propuesto, ya que la última Rendición de Cuentas sólo asignó 40% de lo solicitado.

Las colonias y el Vilardebó consumen 70% del presupuesto de salud mental y la atención en la comunidad apenas 30%; para cumplir la ley y pasar al modelo comunitario, tiene que invertirse esa proporción. “La idea es poder avanzar con lo poco que tenemos, ir tomando decisiones claras para darle credibilidad a la ley, implementarla y operativizarla”, explicó a la diaria Gabriela Novoa, psicóloga que integra la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE. Con el presupuesto asignado, será difícil cumplir con la meta de disminuir 20% en 2019 y 15% en 2020 el número de personas internadas en las colonias y el Vilardebó.

El jueves 1º, ASSE hizo el segundo taller titulado “Líderes para la transformación y el cambio. Fortalecimiento del modelo comunitario en salud mental en ASSE”, que reunió a psiquiatras, psicólogos, enfermeros, abogadas y trabajadores sociales de los equipos de salud mental. En esa instancia participaron autoridades de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) y dos consultores internacionales contratados por este organismo y por ASSE: el psiquiatra chileno Mauricio Gómez y el psicólogo español Miguel Castejón.

Otra lógica

María Celia Barrios, psiquiatra del Vilardebó, Rafaela Bentancor, psicóloga en Ceremos, Magda Moreira, licenciada en enfermería en Ceremos, y Sandra Pérez, licenciada en enfermería del Vilardebó y recientemente designada directora de la institución, dialogaron con la diaria acerca del proceso que se viene desarrollando en ambos centros. En cada uno se conformó un equipo de referentes que trabaja en el proceso de reinserción. Para hacer la selección, se centraron en dos perfiles: “Aquellos que tienen una autonomía media-alta y aquellos que tienen una autonomía media, que todavía requieren de otro sostén”, explicó Barrios. Las casas de medio camino son estructuras sanitarias de atención integral que cuentan con equipo técnico las 24 horas; en las residencias asistidas la supervisión es moderada y están pensadas para quienes tienen mayor grado de autonomía.

Novoa resumió las consideraciones que se están teniendo en cuenta: “la situación clínica de las persona, la situación legal [hay quienes han sido declarados incapaces] y la motivación de las personas y las familias, que es fundamental, porque después de tantos años que están viviendo en el asilo o en el hospital, pocas veces se les pregunta realmente qué es lo que quieren hacer y eso hay que construirlo también. La construcción de ciudadanía hay que empezar a hacerla desde antes”, expresó. Transmitió que el día anterior habían hecho una jornada en Ceremos, en donde se reunieron con los candidatos a egresar y con sus familias. “Las personas empiezan a plantear el deseo que tienen, los miedos, el miedo de la familia, el miedo al salir y a cómo van a estar en esos lugares; las personas están acostumbradas a tener una asistencia y a no a ser parte del proyecto de vida y, como cualquier otra persona, eso hay que construirlo”, afirmó.

Nuevos dispositivos El MSP está redactando una ordenanza sobre las características de los nuevos dispositivos y el modelo de atención propuesto por la ley. Ariel Montalbán, responsable de Salud Mental del MSP, afirmó que “la red de servicios de salud mental forma parte de la red de salud general”, que se priorizará la atención ambulatoria y que se buscará que las hospitalizaciones, cuando deban hacerse, se hagan en hospitales generales. Se conformarán equipos interdisciplinarios en todos los niveles de atención. A nivel de adultos, habrá varios dispositivos de atención social: residencias asistidas, hogares protegidos, viviendas supervisadas, centros de inclusión laboral y centros para la inclusión educativa. Para garantizar la atención, habrá un equipo básico en el primer nivel de atención; equipos especializados que entre otras tareas asesorarán al del primer nivel; centros diurnos de rehabilitación psicosocial; dispositivos de atención móvil para personas en situación de exclusión social; centros de acogida para personas con alto nivel de consumo problemático; unidades de hospitalización domiciliaria, y de corta y mediana estadía. Incluye, también, dispositivos para atender a niños, niñas y adolescentes.

Novoa y las técnicas entrevistadas reconocieron el “paternalismo” ejercido por estas instituciones. “Generamos formas de relacionarse muy dependientes. Los pacientes nos preguntaban ‘¿quién nos va a dar la medicación?’. Es necesario que la propia persona pueda saber qué medicación está tomando, que no es la pastilla roja, la amarilla, sino que es tal medicación para tal cosa, que se implique en su proceso de recuperación y que de ahí exija determinadas cosas y pueda opinar sobre su proceso de tratamiento”, dijo Novoa. Gabriela López, psiquiatra y psicóloga de Salud Mental de ASSE, transmitió que los pacientes preguntaban si los dejarían salir de las casas de medio camino y de las residencias asistidas, y los familiares consultaban si podrían ir a visitarlos. “Nadie se plantea si para salir de tu casa o para recibir a alguien tenés que pedir permiso. Ahí te das cuenta realmente de la vulneración de los derechos con las estructuras cerradas”, señaló.

En Ceremos, los pabellones de egreso creados a comienzos de esta década serán el escenario para que los pacientes vayan recuperando los hábitos perdidos durante la internación. Al mismo tiempo, los equipos empezaron a revisar sus propias prácticas, para hacerle lugar al cambio de paradigma que marca la ley: “Estamos detectando otras necesidades de la población de ambos centros para pensar en dispositivos distintos que puedan contemplar a las personas que en esta instancia están quedando excluidas”, explicaron las técnicas.

El trabajo con las familias también es importante. Hay casos en los que “la familia se quedó con la imagen del familiar en un episodio crítico de descompensación y le cuesta visualizarlo en el proceso de recuperación. El proceso es interesante porque la demanda de irse del hospital es evidente, pero a eso se le suma la ambivalencia del temor y la incertidumbre del afuera. Sobre eso se está trabajando”, relataron.

A todo esto, es fundamental el rol de la comunidad, y más de una de las personas consultadas sospecha que ese es uno de los principales obstáculos. López comentó que las personas pasarán a vivir en un lugar que mejora las condiciones de dignidad, pero advirtió que “esas personas se tienen que mover en la comunidad y si la comunidad no los recibe o no se generan los espacios, en realidad la gente transcurre pero no se incluye, la inclusión implica otras cosas”. Por eso preocupa que sólo ASSE esté trabajando en la implementación de los cambios que marca la ley, que es interinstitucional, puesto que propone acciones para garantizar también el acceso a la educación, a actividades culturales, a la vivienda y al trabajo. Hasta ahora la interinstitucionalidad no ha avanzado.

Confianza en el cambio; con Mauricio Gómez y Miguel Castejón

El psiquiatra chileno Mauricio Gómez, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, y el psicólogo español Miguel Castejón, que integra la Fundación Manantial, una asociación española que surgió hace 24 años en Madrid para ofrecer alternativas de rehabilitación psicosocial, laboral y atención sanitaria a personas en trastorno mental trabajan con la Administración de Servicios de Salud del Estado y con el Ministerio de Salud Pública en los cambios a implementar.

En diálogo con la diaria, Gómez expresó que su consultoría apunta a “transmitir una confianza, un saber técnico”. Dijo que los procesos de desinstitucionalización tienen más de 50 años en el mundo y ya se sabe cómo fallan: “Fallan cuando sacan gente y la abandonan, fallan cuando no hay articulación presupuestaria y programática a nivel del Estado, fallan cuando no involucra lo social”. Dijo que es ideal el escenario uruguayo, porque una ley garantiza y articula las diferentes facetas de la ley. Chile inició en 1990 el proceso de desinstitucionalización y de reforzamiento de la atención de salud mental en la red general de salud, como procura hacer Uruguay, y logró reducir 80% la internación en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, no han desaparecido, en parte, por no tener una ley, señaló Gómez.

Castejón expresó que ve a la persona con problemas “no como una persona con un déficit que lo va a tener para siempre, sino como una persona en la cual la locura es casi una reacción a su vida anterior, que era más angustiosa e insoportable”. Agregó que “a la larga la evolución del hospital psiquiátrico acabó dando más problemas que beneficios a esos pacientes, entonces ahora vemos gente que lleva diez, 15, 25 años allí y que están como nosotros, y cuando salgan a la calle sus problemas no van a ser tanto médicos como sociales, porque van a necesitar una casa, un trabajo o una actividad en esa comunidad, van a necesitar rehacer de nuevo su vida porque van a despertar al deseo de recuperar una vida, van a querer tener una pareja, van a querer tener hijos, hacer la vida que hacemos todos”. En ese sentido, dijo que “la participación de lo social es imprescindible. El problema médico es lo más fácil de atender en esas personas, lo más difícil es cómo organizar y promover toda esa inserción en una vida que es la de todos y para que sea lo más rica y natural posible”.

A medida que las redes se articulen “empezarán a aparecer trastornos mentales severos que ahora están escondidos y malviviendo porque no hay respuesta” y porque no hay alternativas a la hospitalización, planteó Castejón. Ambos aseguraron que habrá más trabajo, y no menos: “Yo no conozco ningún proceso de reforma psiquiátrica que no haya expandido los recursos humanos de la salud mental. Va a haber mucho más trabajo, pero en otra ecología, que es lo que cuesta. Para muchos es muy duro porque lo único que saben es trabajar en una institución total donde gobiernas la vida de las personas en el 100%”, sostuvo Castejón.

Sistema trasnochado

Ambos fueron críticos con el modelo hospitalocéntrico. "Yo llegué a trabajar a un hospital psiquiátrico donde había jaulas, celdas. Los psiquiatras hemos aceptado todo, hemos aceptado todo, hemos aceptado casi irreflexivamente un mandato social de control", reflexionó Gómez. Relató que él trabajó 20 años en un hospital psiquiátrico, de 1990 a 2010, y que allí "hubo un movimiento interno en el que los mismos psiquiatras empezaron a decir ‘no estamos dispuestos a esto, no estamos dispuestos a no tener los fármacos necesarios, a seguir encerrando gente, no vamos hacer una reforma psiquiátrica dejando a estos encerrados dentro. Vamos a salir con estos mismos’, lo cual significó mucho esfuerzo porque había gente muy grave, muy compleja, muy abandonada a la que había que hacer procesos terapéuticos para que pudieran salir. También la psiquiatría tiene la posibilidad de llevar adelante procesos interesantes y no atrincherarse en un rol que le fue asignado y que en muchos casos ha demostrado que no es necesario", planteó.

Castejón añadió que no sólo la psiquiatría ha sido cómplice en estos procesos, e incluyó a su propia profesión: "La psiquiatría es el final de un sumidero, de un sistema que ha tolerado mucho, que ha atentado contra los derechos, al final se concreta que es el psiquiatra quien ordena una sujeción mecánica o quien ordena un ingreso contra la voluntad del paciente y parece que es el responsable, pero es el final de un sistema que no funciona bien porque, entre otras cosas, no tiene medios, no hay ningún psiquiatra que haya estudiado sólo para atar o sólo para medicar, ni ningún psicólogo ni ningún enfermero para castigar o para prohibir la salida o no dar un permiso y tenerlo 20 años encerrado. Yo creo que los profesionales nos hemos ido haciendo víctimas de un sistema trasnochado, antiguo y que perdió el norte. Ahora es el momento de cambiarlo. Creo que en la medida que los médicos, los psiquiatras tengan en la comunidad opciones alternativas de tratamiento para complementar con los fármacos no van a sobremedicar a la gente, pero cuando no tienes otra alternativa, cuando lo único que puedes hacer mes a mes es ver al paciente 15 minutos, tienes que usar fármacos. Si tienes una red, un sistema, es otra cuestión", concluyó.