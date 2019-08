El CUDIM desvinculó a Henry Engler al constatar una “irregularidad contractual”

Henry Engler es médico, especialista en medicina nuclear por la Facultad de Medicina de Uppsala, Suecia; está vinculado a esa institución desde fines de la década de 1980, porque allí concluyó sus estudios de medicina, que interrumpió entre 1972 y 1985, cuando fue preso por ser parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Después continuó ligado a Uppsala, como investigador, integrante del hospital de la Universidad de Uppsala, y fue director médico del Centro PET [Tomografía por Emisión de Positrones] de Uppsala. En 2006 fue designado por el Poder Ejecutivo presidente de la comisión que llevó a la instalación del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), que se inauguró en 2010 y que ha permitido el acceso de la población a estudios diagnósticos de oncología y neurología y hacer investigación clínica. Durante ese tiempo, Engler vivió en períodos intercalados de seis meses en Uruguay y seis en Suecia, y se ha hecho cargo de investigaciones que trascendían las fronteras.

En noviembre de 2018 el médico dejó de dirigir el CUDIM, y asumió su colega Omar Alonso. El miércoles, en una entrevista con Radio Universal, Engler transmitió su molestia por la forma en que fue desvinculado: dijo que lo despidieron en una conversación por Skype, en base a un informe jurídico y sin previo aviso. Relató que al dejar la dirección terminó con las actividades ejecutivas y propuso conservar 50% de su cargo para hacer investigación, y que en febrero Alonso le había propuesto ser investigador principal y asesor suyo. Sin embargo, contó que fue desvinculado el 30 de julio, en base a un informe jurídico del estudio Delpiazzo, que, contrariamente a un informe de otro abogado, decía que no podía continuar la contratación por residir en el exterior; dijo que 15 días después recibió un informe que decía que nunca fue investigador principal del CUDIM porque eso no constaba en actas del organismo, y que para eso debía dar un concurso. “Veo un ambiente tenebroso, no veo ningún interés en que me quede”, declaró a la emisora y afirmó que “hay 44 proyectos que están en el aire”.

El Consejo Honorario y el Comité Ejecutivo del CUDIM emitieron ayer un comunicado de prensa que cita la renuncia de Engler y la designación de Alonso. Agrega que el 4 de diciembre “el Consejo consideró de interés contar con la permanencia del profesional como consultante científico externo” y que esa era la modalidad habilitada “considerando su residencia en el exterior”. Luego dice que el 30 de julio la nueva integración del Consejo Directivo del CUDIM consideró que Engler permanecía en carácter dependiente ante el Banco de Previsión Social y al constatar “la irregularidad contractual del vínculo del profesional, resolvió por unanimidad de los presentes declarar la cesantía del Dr. Engler a su cargo de Asesor dependiente del CUDIM a partir del 31 de julio”. El comunicado destaca la labor y dedicación de Engler y que el 30 de julio “el Consejo resolvió valorar la modalidad adecuada para contar con la experiencia del Dr. Engler según las necesidades institucionales”. El comunicado aclara que “las tareas asistenciales, de investigación y de formación se desarrollan con absoluta normalidad”. la diaria consultó a Alonso sobre si se recurriría a otra modalidad contractual y qué ocurre con las investigaciones en curso, pero no obtuvo respuestas.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi convocó ayer a las autoridades del CUDIM a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados para que den explicaciones sobre la desvinculación de Engler y la forma en que el centro designa o releva a sus autoridades y cargos técnicos.