ASSE asumió los programas para escolares de salud bucal y visual que dependían de Presidencia

En un acto que recordó el trabajo de María Auxiliadora Delgado, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) lanzó la Unidad Educación, Prevención y Diagnóstico de Salud Escolar, que asumirá dos iniciativas que dependían de Presidencia de la República: el programa de salud visual y el de salud bucal; este último fue bautizado con el nombre de la esposa del presidente Tabaré Vázquez, recientemente fallecida, como homenaje a su labor como madrina. El trabajo de los programas estaba concentrado en las escuelas Aprender y en las rurales; a partir de la transición hacia ASSE el objetivo es que se conviertan en una política pública que resguarde la salud de todos los niños de las escuelas públicas del país. Además, según adelantó a la diaria la vicepresidenta de ASSE, Marlene Sica, se incorporará a partir de 2020 el programa de salud auditiva, anunciado en 2018.

La ley de Rendición de Cuentas del año pasado dispuso que estos programas pasaran a ser coordinados por ASSE, para “generar una institucionalidad específica que le diera permanencia y sustentabilidad en el tiempo”, explicó Sica. El hecho de que estuvieran en distintas órbitas “determinaba algunas dificultades de índole práctica” y de alguna forma su mantenimiento dependía del gobierno de turno; de esta forma, estos programas se adoptan como política pública.

Por el momento la Unidad se maneja con los presupuestos que tenía asignado cada programa y se está haciendo una evaluación “del costo de cada una de las prestaciones para que en el próximo período de gobierno se pueda incorporar un presupuesto para el programa. Sin dudas es necesaria la optimización de estos recursos y seguramente sea necesario [destinar] más recursos, aunque todavía no lo puedo decir con certeza”, afirmó Sica.

La unidad estará dirigida por un director de ASSE, quien trabajará en coordinación con una comisión integrada por dos delegados de ASSE, dos del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dos de las facultades de Medicina y de Odontología de la Universidad de la República y dos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Con la centralización de los programas en ASSE se busca promover y desarrollar planes de apoyo a las políticas que ya incentiva el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Sobre esto Sica detalló que no sólo se centrarán en la promoción y atención de la salud visual, bucal y auditiva, sino que buscarán generar “hábitos saludables”, ya que la escuela tiene “un rol privilegiado” para eso.

El coordinador en esta etapa de transición es Ronald Daga, responsable del área programática de Salud Bucal del MSP. Durante el acto comentó que “la Unidad tiene como rol fundamental coordinar las actividades de forma de no superponerlas entre sí, coordinar para lograr un abordaje integral de la salud y, por sobre todo, darle continuidad para que en ningún momento se vean interrumpidos, intentando que a partir de 2020 se pueda empezar a crecer”. Daga agregó: “Lo que nos propusimos es sumarles esa capacidad instalada de coordinación que tiene ASSE para que a estos programas que hacen énfasis en la salud bucal y visual le podamos sumar una visión integral, ya no solamente apuntando al público en edad escolar, sino haciendo un abordaje familiar con el equipo que tiene ASSE en territorio, que es un diferencial de la institución”.

Los programas

El programa de salud visual se lanzó el 24 de abril de 2017 y ese año llegó a 231 escuelas, donde se otorgaron 216 lentes a los niños de cinco años, mientras que se hicieron 74 lentes “extras” para otros niños a los que se les detectó alguna dificultad visual, a pesar de que no eran parte del público objetivo. Al año siguiente se aumentó la cantidad de escuelas visitadas y de lentes entregados hasta completar la cobertura en 13 departamentos. El programa de salud bucal se lanzó el 28 de junio de 2005; en los 13 años transcurridos se logró consolidar y expandir hasta llegar a atender, en 2018, a 63.313 escolares en 870 escuelas urbanas y rurales. En cuanto al programa de salud auditiva que se planea poner en marcha en 2020, Sica aseguró que “aún no tiene referentes formales dentro de la institución y que se está coordinando con la Facultad de Medicina de la Universidad de la República por medio de los servicios específicos. No se planea empezar a implementarlo antes en las escuelas porque es necesario continuar en esos avances. Se está trabajando para que a partir del próximo período, si las autoridades que asumen entienden que es necesario, se pueda poner en marcha este programa”.

Tanto Sandra Medina como Laura Mila, referentes de los programas de salud visual y bucal, respectivamente, destacaron que toda la información que parte del programa está registrada en las historias clínicas electrónicas (HCE) que se sumarán a la información de los niños cuando la HCE esté disponible en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud.

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, también estuvo en el acto y expresó que “la salud visual, auditiva y dental de los niños y niñas están aseguradas en Uruguay, y eso debemos valorarlo y demostrarlo a la población, porque hasta 2006 era una cuestión de azar: el que tenía suerte la tenía y el que no, cargaba durante años con trastornos”.