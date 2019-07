Salas del Vilardebó quedaron sin calefacción por riesgo de incendio anunciado hace cuatro meses

“Retirar calefacción a gas de cuartos de pacientes debido al riesgo inminente de incendio que presenta y a su vez iniciar la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos [DNB]”, afirma el acta que emitió la DNB el 26 de marzo tras una inspección en el hospital Vilardebó, cuando le dio un plazo de 15 días para regularizar la situación. El lunes pasado la Comisión Interna –gremio de funcionarios– del Vilardebó difundió en la prensa la problemática, que permanecía incambiada. En diálogo con la diaria, Pablo Silva, dirigente de la Comisión Interna, relató que en mayo tomaron conocimiento del informe y que se comunicaron con la dirección; cuando empezaron los primeros fríos, volvieron a consultar a las autoridades del hospital, de la dirección de Salud Mental y a la Gerencia General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La inspección de la DNB fue solicitada por la Comisión de Riesgo de Incendios de ASSE, informó a la diaria Alarico Rodríguez, gerente general de ASSE, quien alegó que “hubo retrasos imponderables en los llamados a precios y en la concreción de la compra de aires”. La empresa que había ofertado el mejor precio no tenía finalmente el número de aires acondicionados y se recurrió a la segunda empresa. Se compraron 12 aires acondicionados que empezaron a instalarse el miércoles, pero la instalación eléctrica no dio abasto. Según Rodríguez, el próximo lunes podrán empezar a usarse esos aires; en paralelo, se está tramitando la compra de otros equipos de aire y se ampliará la instalación eléctrica, con miras a que todo quede listo en un plazo de 20 días.

Silva criticó que la administración clausuró recién el miércoles el uso de la calefacción a gas, que seguía usándose. Dijo que al menos 100 pacientes quedaron sin calefacción; Rodríguez respondió que para compensar se reforzó el abrigo individual de las camas, con frazadas y acolchados. Alegó que resultaba inviable colocar estufas a gas, porque los pacientes ponen ropa a secar en los calefactores y el riesgo podía ser mayor. Aclaró que nada de esto ocurre por falta de dinero, y que en paralelo solucionaron el abastecimiento de agua caliente que tenía el hospital.

Silva anunció que hoy a las 19.00 la comisión interna hará una asamblea para considerar una propuesta de ocupación del hospital. De aprobarse, sería desde las 6.00 del miércoles a las 18.00 del jueves, para que la prensa y cualquier persona que quiera recorra el centro para ver las condiciones en las que viven los pacientes. En paralelo, el gremio presentó una denuncia contra ASSE en la Seccional 6ª, apelando a la Ley de Responsabilidad Empresarial, por el riesgo en que se encuentran los trabajadores.

El gremio, que se opone al cierre del hospital previsto para 2025 por la Ley de Salud Mental, entiende que el problema con la calefacción “no es un hecho aislado” y que es parte del “abandono del hospital”, por la falta de recursos humanos, materiales, por la “pésima gestión de Salud Mental”. Rodríguez negó que el hospital esté abandonado. “Vamos a cumplir con la ley. El hospital Vilardebó no puede seguir funcionando como hasta ahora. Mientras esté abierto vamos a seguir invirtiendo para dar las mejores condiciones de calidad, no hay decisión de no priorizar el Vilardebó en el mantenimiento y el acondicionamiento de las estructuras”, sostuvo.