El MSP pidió disculpas por vacunar contra el HPV a un escolar contra la voluntad de sus padres

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, se refirió al caso de un niño de 12 años que fue vacunado contra el HPV en una escuela en Toledo Chico pese que su madre había aclarado en el formulario que no autorizaba que su hijo recibiera la dosis.

"Lo tomamos con preocupación, no nos gusta nunca equivocarnos", dijo Quian. "Se respeta totalmente la decisión de los padres si quieren vacunarlo o no", agregó, antes de señalar que se le pidió disculpas a los padres del niño y aclarar que "es un error que no va a tener ninguna consecuencia" en su salud, porque "se vacuna a todos los niños y no pasa nunca nada".

Más allá de eso, Quian señaló que se trata de "un error en más de 40.000 dosis" y pidió tranquilidad a las familias.

A nivel administrativo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió ayer un informe a la Comision Honoraria de la Lucha Antiberculosa, responsable de la vacunación en las escuelas. A su vez, ese organismo llevará adelante una investigación interna.

Quián también fue consultado por los casos de sarampión. Indicó que en total fueron nueve los casos importados y celebró que ahora está detenido, algo que atribuyó a "la buena respuesta de la población" ante los llamados a vacunarse.

Sin embargo, la vacunación contra el sarampión alteró el cronograma del MSP, retrasando el comienzo de la campaña contra el HPV. Por esa razón, informó El Observador, los niños no recibirán la segunda dosis en sus escuelas sino que deberán concurrir a los 400 vacunatorios de todo el país. La ubicación de los vacunatorios puede consultarse en este enlace.