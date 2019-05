Mutualistas pidieron convocar al Consejo de Salarios por actos quirúrgicos

Las mutualistas de Montevideo presentaron ayer una carta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitando convocar al Grupo 15 (Salud Privada) de los Consejos de Salarios para “considerar aspectos vinculados a la interpretación y aplicación” de los acuerdos de las comisiones de Calidad Asistencial y Categorización de intervenciones quirúrgicas, firmados el 20 de marzo. El semanario Búsqueda anunció ayer que los empleadores harían este reclamo y que denunciarán el convenio si no se convoca la reunión.

Fuentes empresariales aclararon, en diálogo con la diaria, que la denuncia del convenio será el último paso, y que se hará si no les satisface la negociación. Confiaron que hay “dos lecturas” de cómo implementar la recategorización de actos quirúrgicos. Las mutualistas plantean que la comisión acordó no aumentar los recursos destinados a estos actos, y que el incremento de algunos se financiaría con la rebaja de otros. El problema, aseguran las mutualistas, es que al término de la negociación, el Sindicato Médico del Uruguay aclaró que la rebaja regiría sólo para nuevos contratos, no para los actuales, y con eso, los números no cierran. “Hay una erogación nueva, no fue lo que se negoció”, dicen los empresarios. A esto se llega en medio de la presión del Sindicato Anestésico Quirúrgico por pactar la recategorización de forma bipartita con cada mutualista, algo que hasta ahora han hecho con el Casmu y con la Federación de Prestadores Médicos del Interior.