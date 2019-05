Esta semana asumen cinco directores de hospitales que accedieron a los cargos por concurso

Esta mañana asumirán sus cargos tres directores de hospitales de Montevideo: Eduardo Ferrazzini en el Centro Hospitalario del Norte “Gustavo Saint Bois”, Federico Martiarena en el Hospital Pasteur y Alberto Barrios en el Español; el jueves lo harán las directoras del Hospital de Canelones, Estela Ferreira, y de Flores, Elena Soba. Ferrazzini, Ferreira y Soba dirigían esos hospitales antes del inicio del concurso; Martiarena integraba el equipo de dirección del Pasteur pero no lo conducía, y Barrios era parte del equipo de dirección del Hospital Pediátrico. Los cinco accedieron a sus puestos por concurso, estrategia de profesionalización de la gestión que busca impulsar el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que lidera Marcos Carámbula desde marzo de 2018.

La primera serie de concursos de direcciones de hospitales se había iniciado en junio de 2018, con el llamado para ocupar la jefatura de 16 cargos, de los que se ocuparon seis (Centro Hospitalario Pereira Rossell, Hospital de la Mujer, Hospital Pediátrico, y los hospitales de Salto, San José y Rocha). Los otros diez de aquel concurso (Artigas, Bella Unión, Chuy, Dolores, Durazno, Maldonado, Melo, Mercedes, Rivera y Rosario) habían quedado vacantes, y lo mismo ocurrió en esta segunda edición en Paysandú. Fueron concursos internos y ahora el organismo hará llamados abiertos, en los que pueden presentarse personas ajenas a la institución. En diálogo con la diaria, Miguel Fernández Galeano, adjunto del Directorio de ASSE, dijo que no se llegará a cubrir en este período el 100% de los cargos de direcciones de hospitales por concurso porque, si bien no hay restricciones legales, se quiere completar el ciclo antes de agosto o setiembre, para que no haya superposición con el proceso electoral. No detalló para qué centros se abrirán llamados. Resaltó que la ocupación de direcciones hospitalarias por concurso no se ha dado históricamente en Uruguay ni en muchos países de América Latina, y que es un proceso que “llegó para quedarse” y “es irreversible para futuras administraciones”.