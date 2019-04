Tras suspensión de elecciones de la FFSP, la Justicia decidirá si hace lugar al recurso presentado por trabajador desafiliado

El miércoles 10 iban a celebrarse las elecciones de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), en las que había 17.000 trabajadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) habilitados para votar. Pero el lunes 8, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Luis Pérez, trabajador de CTI de ASSE y ex dirigente de la Asociación de Funcionarios de ASSE (AFASSE), que reclamó su exclusión de una lista sindical.

En diálogo con la diaria, Pérez informó que se afilió a la FFSP en noviembre de 2018; participaba de la Agrupación 15 de Setiembre (Lista 915), liderada por Virginia de Lima, y figuraba en listas departamentales y nacionales. El 29 de marzo, Pérez recibió una notificación de la Comisión Electoral de la FFSP en la que se le explicaba que “por decisión del Consejo Directivo Nacional no podía estar afiliado”. Según relató, el 1º de abril impugnó la decisión ante la Comisión Electoral de la FFSP, pero como no recibió respuesta, el lunes 8 presentó el recurso ante el Juzgado Letrado Civil de 20º Turno, a cargo de Guzmán López Montemurro, quien suspendió las elecciones; al día siguiente los abogados de la FFSP interpusieron un recurso solicitando que se hicieran las elecciones, pero el juez no hizo lugar. Ayer se concretó la audiencia y el juez comunicará hoy lo que resuelva.

AFASSE se formó a mediados de la década de 1990 para afiliar a trabajadores de Comisión de Apoyo –una persona jurídica pública no estatal que surgió como mecanismo de contratación de ASSE creado en la década de 1990–, que en aquel entonces, por no ser funcionarios de ASSE, no podían estar afiliados a la FFSP. Según Pérez, recién a partir de 2008, con el cambio de estatuto de la FFSP, los trabajadores tercerizados pudieron afiliarse a la federación. Entre 2010 y 2015 AFASSE y la FFSP tuvieron fuertes discrepancias. En 2016, con la presupuestación de los afiliados a AFASSE –auxiliares de enfermería y de servicio que trabajan en CTI–, el gremio se disolvió. En ese entonces muchos ya tenían doble afiliación, a AFASSE y a la FFSP.

Martín Pereira, presidente de la FFSP, explicó a la diaria que la Comisión de Disciplina de la federación había recomendado –y el Consejo Directivo lo aprobó– aceptar a quienes tenían doble afiliación, pero no a los que no lo estaban, situación en la que estaban Pérez y otra funcionaria. Según Pereira, haber afiliado a Pérez “fue un error de la Comisión Electoral”. Además, la FFSP alega que Pérez fue sancionado por la Comisión de Disciplina porque “habló mal públicamente de la FFSP” y porque alentó actos de violencia cuando delegados de la FFSP fueron “agredidos a huevazos y golpes de puño por dirigentes de AFASSE” años atrás en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Pérez reclamó ante el juez su derecho a ser afiliado y niega que corresponda aplicar el artículo 14 del Estatuto de la FFSP, que expresa que el Consejo Directivo Nacional resolverá “la aceptación del socio o su reingreso”, pero aclara que eso refiere a afiliados que fueron sancionados, que no es su caso, porque nunca se afilió. En cuanto a los hechos de violencia, dijo que eso nunca ocurrió y que él no tuvo derecho a defensa ante el fallo de la Comisión de Disciplina, porque sólo lo tienen los afiliados. Pérez espera que el juez falle a su favor. La directiva de la FFSP también espera una resolución favorable, que no permita la afiliación de Pérez y que levante, cuanto antes, la suspensión de las elecciones. “Un juzgado no tiene injerencia en un organismo que tiene sus estatutos aprobados y en regla en el cual el Consejo Directivo tiene la potestad de darle la afiliación a alguien o no dársela. La Justicia no debería entrometerse en las decisiones del sindicato”, afirmó Pereira.

Esta mañana desde las 9.00, la FFSP hará un plenario nacional informativo. La suspensión de las elecciones “cayó como un balde de agua fría”, transmitió Pereira.