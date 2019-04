Se confirmó tercer caso de sarampión, pero MSP aclara que “no hay una emergencia sanitaria”

El sarampión es una enfermedad causada por un virus y es extremadamente contagiosa. La semana pasada se conoció el primer caso de sarampión importado diagnosticado en Uruguay en 20 años: un ciudadano ruso que viajó desde Buenos Aires a Montevideo trajo la enfermedad y se la contagió a una mujer que, como él, viajaba en el barco. Luego se supo que una mujer que había vuelto de Tailandia recientemente también lo tiene, y ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el tercer caso de sarampión. Se trata de un hombre de 51 años que, a diferencia del primer caso, no viajaba en el barco; según la investigación del Departamento de Epidemiología del MSP, se contagió en la Ciudad Vieja, cuando coincidió con el ciudadano ruso, que estaba recorriendo el casco antiguo de la ciudad.

Según informó Raquel Rosa, directora general de Salud del MSP, “el paciente no reviste gravedad” y “se están haciendo todas las investigaciones epidemiológicas que corresponden para detectar posibles casos que surjan a partir de este”. Asimismo, destacó que es una persona que no estaba correctamente inmunizada, ya que no tenía las dos dosis de la vacuna contra el sarampión.

El MSP continúa vigilando a las 120 personas que estuvieron en el barco con el ciudadano ruso, a las 70 personas que estuvieron en contacto con la mujer que viajó a Tailandia y ahora se está definiendo quiénes pudieron estar cerca del hombre de 51 años para determinar un perímetro de vigilancia. Rosa afirmó que “no hay una emergencia sanitaria” y agregó: “Estamos tratando de identificar los posibles casos y pidiéndole a la población que, sin urgencias, mire el certificado y se asegure de que está correctamente inmunizada, y a aquellos que no puedan confirmar las dos dosis, que se vacunen para que si el virus llega a circular de forma más amplia no encuentre personas susceptibles de contraer la enfermedad”.

Rosa destacó que “la población ha respondido de una manera muy buena y satisfactoria a controlar su certificado esquema de vacunación; tenemos una inmunización cada vez más importante, eso hace que la población esté en mejores condiciones, porque hay menos personas susceptibles a adquirir la infección”, lo que permite que “no se disperse de forma rápida”.

La jerarca recordó que están habilitados los vacunatorios móviles en distintos puntos del país, que pueden ser consultados en la página del MSP; actualmente se está vacunando contra la gripe y el sarampión. En Semana de Turismo disminuirá la cantidad de puestos abiertos, pero de todas formas Rosa señaló que no hay urgencia de vacunarse porque el virus del sarampión no está circulando en el país de forma autóctona. Las autoridades del MSP informaron que todas las personas deben contar con las dos dosis de vacuna SRP (sarampión, rubeola y paperas, o triple viral), e insisten en que todos los nacidos después de 1967 (menores de 52 años) se fijen en su esquema de vacunación para verificar si recibieron dos dosis de la vacuna (o el sticker de Chau, Sarampión); si no tienen el carné, o no pueden comprobar que se dieron la segunda dosis, tienen que vacunarse.