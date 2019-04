Sarampión: en la primera semana de abril se vacunaron más de 20.000 personas

Luego de conocerse el primer caso de sarampión diagnosticado en Uruguay, hubo una ola de vacunación, dijo a la diaria Lucía Alonso, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 20.798 personas se vacunaron en la primera semana de abril, y en lo que va del año ya se inmunizaron 86.543 personas. “Si bien hay que revisar y actualizar el esquema de vacunación, no existe la urgencia temporal de salir corriendo para hacerlo hoy o mañana, porque no hay circulación del sarampión en el país que lo justifique”, aclaró. De todas formas, dijo que no se acabarán las vacunas, ya que hay fondos suficientes, previstos para estos casos excepcionales de alta demanda. Es difícil determinar cuántas personas necesitan vacunarse, porque este año se agregaron varias cohortes: los niños pasaron a vacunarse a los 15 meses en vez de a los cinco años, y una buena parte de los adultos no tiene las dosis suficientes.

En este momento hay cuatro personas bajo sospecha de tener sarampión, están aislados y haciéndose estudios; tres están catalogados como “bajo riesgo”, mientras que la persona restante tiene más posibilidades de haber contraído la enfermedad porque viajó recientemente al sudeste asiático.