En mayo la Guardia Republicana entrenará al personal de salud sobre cómo actuar en situaciones de violencia en centros asistenciales

Un enfermero del sistema de ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (SAME 105) fue agredido tras una rapiña durante la Semana de Turismo, mientras trabajaba en el barrio Marconi de Montevideo. “Lo tenemos que tomar como un tema crónico con episodios puntuales que concentran la atención y la tensión”, evaluó Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en diálogo con la diaria. Así se refirió al episodio de la semana pasada y al que sacudió la aparente calma de enero, cuando familiares de un adolescente que falleció tras un siniestro de tránsito ocasionado en medio de un hecho delictivo provocaron daños en el hospital Pasteur luego de enterarse de que el equipo de salud no había podido salvar al muchacho.

El lunes, el diario El Observador anunció que la Guardia Republicana dará un curso a funcionarios de centros de ASSE para enfrentar situaciones de violencia. Grecco informó a este medio que esta iniciativa surgió de la mesa de trabajo que comparten el SMU, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ASSE y el Ministerio del Interior (MI) para minimizar estas situaciones. El médico transmitió que en ese ámbito, el MI planteó que muchas veces “la respuesta del personal no preparado, formado ni entrenado para responder ante situaciones de violencia termina siendo contraproducente contra nuestros propios intereses, y muchas veces nosotros mismos potenciamos una situación de violencia: si alguien te grita y vos gritás más, se entra en una espiral que puede terminar en consecuencias graves”, señaló. “¿Qué hacer cuando alguien saca un arma? ¿Qué hacer si se genera una situación de violencia en un ámbito como una sala de espera con pacientes y niños? ¿Cómo responder a ese tipo de situaciones? No es un curso de defensa personal, no se trata de eso, se trata de tener herramientas técnicas para minimizar el riesgo de sufrir consecuencias en una situación de violencia”, detalló Grecco.

Para eso es que esperan recibir “piques” de la Guardia Republicana. Según Grecco, el curso se implementará a partir de mayo en siete centros asistenciales de Montevideo, y se comenzará por “los más expuestos”, como los hospitales Pasteur y Maciel, para luego seguir por algunos centros asistenciales periféricos en el Cerro, Jardines del Hipódromo y Capitán Tula. Informó que los cursos tendrán una duración de tres o cuatro horas y que serán impartidos en los lugares de trabajo, en sitios en que los trabajadores están más expuestos, como puertas de urgencia, CTI y áreas quirúrgicas, “en donde se pueden generar noticias con alta carga emotiva inesperada, como la muerte de alguien, y eso puede generar una respuesta violenta”. Más adelante, esta capacitación también se dará en el interior del país y a personal de la Federación Uruguaya de la Salud, es decir, que abarcará a trabajadores médicos y no médicos del sector público y privado de la salud.

Fuentes de la Guardia Republicana informaron a la diaria que hasta ahora han dado este tipo de capacitación a personal de organismos públicos –como el Correo– y de supermercados, pero que los cursos para el equipo de salud tendrán otra óptica. El foco no estará tanto en las cuestiones delictivas sino en la toma de conciencia sobre los sistemas de seguridad que cada área de trabajo debe tener, por ejemplo áreas restringidas.