Anestésico-quirúrgicos mantienen conflicto y piden que las mutualistas negocien directamente con ellos

Tras cuatro días de paro, el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) decidió redoblar la apuesta colocando pasacalles cerca de las mutualistas de salud en los que se leen frases como “SMU: Primer sindicato de la historia que le baja los sueldos a los que dice defender”, protestando en contra del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) por el acuerdo que firmó semanas atrás con el Poder Ejecutivo, en el que se estableció una recategorización de las cirugías generales y el aumento en el tiempo de atención en policlínicas, que pasó de 12 a 15 minutos por paciente. Varias sociedades científicas firmaron un comunicado en el que repudian “enérgicamente por falsas y agraviantes las expresiones del SAQ, las que pretenden atentar contra la esencia de los principios e integridad sindical de la institución SMU”.

Ayer, en conferencia de prensa, el vocero del SAQ, Daniel Montano, volvió a decir que hay algunas cirugías que se pagan hasta 25% menos luego de la recategorización y que por eso entienden que este acuerdo es una rebaja salarial. Ante esto el SMU ha respondido en varias oportunidades que los médicos que hoy tengan un contrato firmado ya tienen derechos laborales adquiridos que preservan su fuente de ingreso. Hay otras cirugías que no tenían un cobro mínimo hasta esta recategorización, se pagaban siguiendo las leyes de oferta y demanda, este acuerdo lauda alguna de ellas. Es por esto que el SMU afirma que la propuesta no es una rebaja salarial, sino que lauda o incrementa el valor de los procedimientos. Ante esto Montano dijo a la diaria que su protesta es para proteger a los más jóvenes que, al ingresar al campo laboral luego del acuerdo, cobrarán según los laudos establecidos. “¿Qué dignidad hay en que yo, que estoy por retirarme, deje una herencia maldita a los que vienen atrás si acepto que les bajen el sueldo?”, se preguntó. Asimismo, el SAQ reclama que la recategorización no se hizo en base a argumentos técnicos porque tomaron “sólo el esqueleto” de la propuesta que presentó en su momento la Sociedad de Cirugía del Uruguay, que luego “fue modificada” siguiendo criterios “económicos y no técnicos”, comentó Montano y agregó que con estos cambios “desaparecen dentro de las remuneraciones quirúrgicas casi 20 millones de dólares al año”.

El SAQ ha reclamado tener representación propia en los Consejos de Salarios porque no se sienten representados por el SMU. Por eso, iniciaron una ronda de negociación con los directorios de las mutualistas para lograr que negocien directamente con ellos. Hasta el momento concretaron con el CASMU, el Sanatorio Americano, la Federación Médica del Interior y la Federación de Prestadores Médicos del Interior; los paros de esta semana no se aplicaron a estas instituciones.