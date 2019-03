El Hospital de Clínicas inauguró un Laboratorio de Simulación Quirúrgica para residentes

El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela inauguró ayer su primer Laboratorio de Simulación de Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas, que cuenta con tres simuladores de cirugía laparoscópica para que los estudiantes de posgrado –residentes– incrementen su curva de aprendizaje y desarrollen destrezas y habilidades prácticas antes de entrar en contacto con pacientes reales. Los equipos, instalados en el piso 7 del edificio, no están programados para un tipo determinado de intervención, sino que pueden simular distintos procedimientos, dijo a la diaria la directora del Clínicas, Graciela Ubach.

La cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva y menos agresiva que las tradicionales, porque sólo implica pequeñas incisiones en el cuerpo, mediante las cuales el cirujano introduce instrumentos especiales para realizar la operación. Ubach explicó que la institución está avanzando en este tipo de técnicas, por ejemplo, para la realización de trasplantes con donantes vivos. Mencionó que el viernes 8 una mujer donó un riñón a su hija y el órgano se obtuvo mediante una intervención con cirugía laparoscópica. Otra ventaja de este tipo de procedimiento es que, debido a la pequeña dimensión del corte, la recuperación es más rápida y es menor el riesgo de infección para la persona operada.

“Nos parece sensacional que nunca más se haga la primera práctica en un paciente, sino que se llegue a operar a un ser humano después de haber entrenado y desarrollado las destrezas y pericias necesarias para llevar a cabo estos procedimientos complejos”, reflexionó Ubach durante la inauguración, a la que asistieron decenas de médicos y residentes para probar los nuevos simuladores. Se prevé que harán uso de estos instrumentos de 100 a 200 estudiantes residentes, pero dado que el laboratorio también tiene como objetivo promover la formación continua, podrá ser utilizado por cirujanos ya recibidos e incluso por los que tengan mucha experiencia. Ubach indicó que la inauguración de este espacio “cierra muy bien con el sentido de ser del hospital universitario, que es innovar desde la formación y los recursos humanos”. Además, destacó que se trata del laboratorio de simulación quirúrgica más completo en el país.

El Clínicas se propone desarrollar un programa de simulación auditado y arbitrado, que forme parte del plan de estudios para la formación del residente. Con este fin, los instructores se formarán en la estatal Universidad de Chile. Ubach aseguró que el programa será “personalizado”, para respetar las diferencias en las formas de aprender y los niveles de destreza de los estudiantes. Los simuladores registran el trabajo realizado para su postyerior evaluación, explicó a la diaria Cristian Csendes, el gerente comercial de Medtronic, la empresa proveedora de los tres simuladores, que además capacitará para su uso a los encargados de laboratorio.

Los aparatos tienen un costo cercano a 50.000 dólares, pero fueron otorgados al hospital en régimen de comodato, un tipo de contrato por el cual, según indica el Código Civil, una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible (que no se consume con el uso) para que la utilice gratuitamente y se la retribuya con especies. En este caso, el hospital se comprometió al cuidado de los equipos y la correcta utilización de los instrumentos; Ubach aclaró que “no es lo mismo que una donación”, porque las donaciones no implican responsabilidades para quien las recibe.

Por otra parte, la directora anunció que a fines de marzo se inaugurará el área de hospitalización en el mismo piso 7, con tres salas. Eso y el posterior acondicionamiento del piso 11 concluirán la reactivación de todas las áreas de hospitalización, con una capacidad total de 330 camas, lo que redundará en “mayor confort y seguridad tanto para los pacientes como para los trabajadores”, señaló. Ubach añadió que la idea es compactar el área de atención en el ala este del hospital, de tal manera que las áreas académicas queden en el ala oeste. “Esto va a ahorrar tiempo de desplazamiento y a mejorar la atención de los funcionarios”, destacó.