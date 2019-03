El diputado Martín Lema propone abrir el corralito mutual en mayo

“Se solicita al Poder Ejecutivo que proceda a dictar un decreto mediante el cual se disponga la apertura de un período de movilidad regulada comprendido entre el 1º y el 31 de mayo de 2019”, dice el proyecto de minuta de comunicación presentado el miércoles por el diputado Martín Lema (Partido Nacional), en el que propone que se abra en las condiciones previstas por el decreto de 2011 (o sea, que puedan cambiar de institución los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud que tengan más de tres años de afiliación a un mismo prestador de salud, o aquellos que hayan sido registrados de oficio en la Administración de los Servicios de Salud del Estado).

El Poder Ejecutivo suspendió, por segunda vez consecutiva, la apertura este año del denominado corralito mutual, por entender que no estaban dadas las condiciones para garantizar que no se cometiera el delito de intermediación lucrativa para captar socios. A tal efecto, dictó en noviembre de 2018 un decreto en el que justificaba que debía implementarse el “diseño de un sistema de probada confidencialidad técnica y jurídica”, y anunció que se volvería a abrir del 1º al 28 de febrero de 2020.

En el proyecto de minuta, Lema afirma que la solución de suspender la apertura del corralito es “claramente ilegítima”, porque contradice “flagrantemente” lo que establece el artículo 50 de la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde dice que “la elección del prestador es libre”. Agrega que el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, prometió en setiembre de 2018, ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, abrir el corralito en 2019, y afirmó que se estaba trabajando “en un diseño que permitiría controlar el cambio de usuarios mediante un sistema de huellas digitales”.

Antes de fin de año, Lema presentó una minuta similar que proponía abrir el corralito en febrero. La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, que el nacionalista integra y en la que el Frente Amplio es minoría, aprobó el proyecto, pero este no llegó a tratarse en el plenario. Ahora presentó este texto alternativo para proponer que la apertura del corralito sea en mayo; según dijo a la diaria, en marzo se tratará en comisión, y luego pasará al plenario.

“Mayo les da más tiempo para terminar de redondear lo que sea necesario para poder implementar los sistemas que habían anunciado antes; no necesariamente tiene que ser en febrero de cada año, capaz que no es un año exactamente, capaz que son unos meses más”, opinó Lema. Recordó que el presidente Tabaré Vázquez alegó no se abría el corralito porque había “una manga de sinvergüenzas metidos en el medio”, y completó la idea deslizando que “desde el anuncio de que se iba a suspender hasta mayo van a haber pasado unos cuantos meses”, y que no corresponde “rendirse y entregarse ante esa manga de sinvergüenzas, salvo que las razones no sean las que han expresado públicamente sino otro tipo de razones, que no estamos logrando interpretar”.

Consultadas por este medio, autoridades del Ministerio de Salud Pública se limitaron a responder que no harán comentarios por el momento, y que están trabajando para responder los pedidos de informes de Lema.