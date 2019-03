Denuncian aumento de ecografías hechas por personas sin formación específica

El encargado de hacer e interpretar una ecografía es el médico especializado en imagenología; es decir, aquellos profesionales que después de completar la carrera de Medicina hicieron la especialización de cuatro años. Sin embargo, la Sociedad de Radiología e Imagenología del Uruguay (SRIU) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) denuncian que viene en aumento la cantidad de ecografías realizadas por técnicos que no tienen la habilitación para hacerlas porque, a diferencia de lo estipulado con tomografías o radiografías –que utilizan radiación– no hay una regulación específica. El vicepresidente de SRIU, Eduardo Corchs, afirmó en diálogo con la diaria: “Antes era una situación que se veía en el interior del país; ahora podemos decir que hay mutualistas grandes de Montevideo que no tienen ningún imagenólogo trabajando, ni siquiera el jefe de servicio, y esto también pasa en clínicas privadas, es algo muy generalizado”.

Corchs detalló que “el imagenólogo es el especialista que debe hacer la ecografía, porque la formación en ecografía sólo se hace en el posgrado, no pueden encargarse de esa tarea auxiliares de enfermería o licenciados en imagenología”. Acotó que en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Universidad de la República, que dicta la Licenciatura en Imagenología, “hubo un proyecto de incluir la formación en la licenciatura, pero no se hizo”. De todas formas, el profesional hizo una distinción: “Por ejemplo, las ecografías ginecobstétricas las realizan también los ginecólogos, así como las ecografías cardíacas las hacen los cardiólogos. Nosotros hacemos las ecografías de abdomen, de aparato urinario, de tiroides, testiculares, entre otras. Lo que ha pasado, con el transcurso del tiempo, es que otros especialistas, como cirujanos o médicos generales, se formaron”.

La mayor consecuencia “es el retardo en algunos diagnósticos y la aparición de diagnósticos erróneos”. “Puede haber alguna enfermedad que no se vea o que sea interpretada incorrectamente, y que eso lleve a falsos negativos, es decir, a que se le asegure a un paciente que no tiene nada y que lo tenga, o a que se le diga que tiene un tumor o una enfermedad infecciosa grave y que en realidad el estudio sea normal”, comentó el médico. La ecografía debería ser interpretada por el mismo especialista que la hace, subrayó; cuando no lo hacen profesionales puede haber problemas técnicos, “como no hallar los correctos cortes para ver las estructuras o ver algo e interpretarlo erróneamente por no tener los conocimientos, lo que es aun más grave”.

Desde SRIU se reconoce que no hay suficientes médicos imagenólogos como para cubrir el volumen de ecografías que se hacen en el país; sin embargo, esta situación no es nueva: durante mucho tiempo los licenciados en imagenología hacían las ecografías y las interpretaba un especialista, o los médicos hacían cursos largos, que les permitían generar experiencia para comenzar a trabajar. Según Corchs “hay médicos que hicieron cursos y son muy buenos haciendo ecografías sin haber hecho el posgrado, pero lo que notamos es que ahora muchos hacen cursos online o de un fin de semana y se ponen a trabajar. La falta de estudio va en detrimento de la atención; es lamentable para el paciente, que no sabe si la persona que está haciéndole la ecografía está formada en un curso de cuatro años o de dos días”.

Este fue uno de los temas que trataron el jueves referentes del SMU y de la SRIU en el encuentro con autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de Economía y Finanzas. Según informó el SMU en su sitio web, en la reunión se discutió “la posible conformación de un plan de acción” para regularizar la situación y para que las ecografías sean hechas por especialistas habilitados; en los lugares en que no haya especialistas disponibles, se propone dictar “cursos de formación con certificación de las partes involucradas”. La nota del SMU acota que, además de los errores de diagnóstico, las ecografías mal realizadas provocan sobrecostos, porque hay que repetir los estudios, o recurrir a técnicas más complejas para obtener un diagnóstico preciso.