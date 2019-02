Sin acuerdo para prolongar consultas médicas

Los médicos quieren destinarle más tiempo a la consulta con cada paciente, pasando a cuatro por hora en las especialidades que todavía atienden a cinco (o sea, pasar de 12 a 15 minutos por consulta). Hace meses que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior y las sociedades científicas relacionadas con la medicina mantienen este reclamo. El convenio salarial de octubre de 2018 creó una comisión de trabajo, integrada por trabajadores, empresas y el Ministerio de Salud Pública (MSP), para evaluar cómo llevar adelante esta iniciativa, que tenía plazo hasta hoy para presentar una propuesta, pero no hay acuerdo. Según dijo a la diaria Federico Preve, director de la Unidad de Negociación del SMU, “las empresas trancan, el MSP actúa pasivamente y sigue quedando de rehén el paciente, con menos calidad de atención”.

Fuentes del sector mutual de Montevideo dijeron a la diaria que no se pudo avanzar porque las últimas reuniones fueron postergadas. Sí se concretó un documento que detalla varias medidas para mejorar la calidad de la atención en policlínica, pero aún no hay una resolución que permita aplicarlas. El MSP está a favor del proceso, pero según Preve “no actúa en consecuencia”, y “la neutralidad en este caso es un mensaje a la población de que no importa la calidad de atención”.

Preve afirmó que algunas mutualistas de Montevideo “no han discutido absolutamente nada que tenga que ver con la calidad de atención”, y “sólo han puesto trancas y argumentos de índole económica”. “Particularmente hablamos de Universal, del Casmu, que también está en un proceso de trancar la negociación, y tenemos información de que el SMI [Servicio Médico Integral] es otra de las que no están empujando esto hacia adelante”.

Las 11 mutualistas de Montevideo realizaron un informe para evaluar el impacto económico que traería el cambio; según publicó Búsqueda, deberían asumir en total un costo extra de 9.390 millones de dólares por año (las empresas del interior que no cuenten con los recursos humanos necesarios podrán flexibilizar el cronograma previsto). Por ese motivo, la semana pasada tuvieron una reunión bilateral con el Poder Ejecutivo, que está dispuesto a negociar, según dijeron a la diaria fuentes del sector. Las instituciones señalan que tendrían que contratar más horas de trabajo médico (según calculan, 25% más), y que cada profesional mantendría su salario atendiendo menos pacientes.

En ese informe, las mutualistas también cuestionan el cambio que se llevó a cabo en 2010, cuando se pasó de seis pacientes por hora a los cinco que se atienden hoy; según indican, los usuarios no mostraron una mayor satisfacción con la atención, y aseguran que no se ha hecho una evaluación del impacto real de aquella modificación.

Sin embargo, Preve asegura que “no hay motivos económicos para no hacer este cambio”, ni “un análisis certero que fundamente la falta de recursos”. Y que, de hecho, “no se generaría ningún impacto económico sustancial”. En la misma línea opinó Marcela Cuadrado, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, quien apuntó que atender más pacientes por hora no es más barato, porque “requiere que el médico haga más uso de la paraclínica, apoyándose en los análisis y recetando medicación que no es necesaria”. “Si tuviéramos más tiempo con el usuario, seguramente disminuirían los costos en la salud”, sostuvo.

Cuadrado también enfatizó en que este cambio “beneficiaría notablemente la relación médico-paciente”, y que hoy, en el sector privado, “el usuario no tiene un médico de referencia porque no llega a establecer una relación de confianza, ya que uno los atiende muy rápido”.

Según el cronograma de trabajo que se desprende del acuerdo de los Consejos de Salarios, “el número de pacientes que se atienda en policlínica no podrá superar los cuatro por hora; tres por hora en psiquiatría, neurología, neuropediatría, geriatría y fisiatría; y dos por hora para psiquiatría infantil”. También señala que en setiembre de este año debe comenzar el nuevo régimen para medicina familiar y comunitaria, pediatría y medicina interna; en junio de 2020, para medicina general; y en diciembre de 2020 para las otras especialidades.