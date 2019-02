Las enfermedades no transmisibles causan diez veces más muertes en Uruguay que las infecciosas

No es el dengue ni la fiebre amarilla, tampoco la lepra o la malaria: la principal causa de muerte en la región de las Américas son las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las pulmonares; son aquellas que no se contagian a través del contacto con humanos o animales, sino que dependen de los factores de riesgo a los que se expone el individuo. Esta es la principal conclusión del informe Indicadores Básicos 2018 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se presentó la semana pasada. En las Américas las ENT causan siete veces más muertes que las enfermedades infecciosas, y esa cifra es mayor para Uruguay, donde las ENT provocan diez veces más muertes. En nuestro país la tasa de mortalidad para las infecciones es de 43,3 cada 100.000 habitantes, mientras que la misma tasa para las ENT sube a 457,7 cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad por las enfermedades transmisibles en las Américas es de 59,9 cada 100.000 habitantes, y la de ENT es de 427,6 cada 100.000.

Dentro de las enfermedades infecciosas relevadas, el dengue es la que tiene mayor presencia en la región. En 2017 se reportaron 579.319 casos; 44% fueron en Brasil. Uruguay fue uno de los tres países que no tuvieron casos autóctonos. La malaria es la segunda enfermedad con mayor presencia en la región, Venezuela concentra 42% de los casos y Uruguay reportó 14 casos, pero todos importados. También se destaca la lepra, y Brasil concentra la mayoría de los casos con 90% de los 31.651; en nuestro país sólo hubo nueve diagnósticos.

En cuanto a las ENT, las enfermedades isquémicas del corazón (cuando se reduce el flujo sanguíneo al corazón) son las que tienen una mayor tasa de mortalidad: 61,9 cada 100.000 habitantes, según los datos de 2016. El promedio uruguayo está por debajo de la media, con 41,1. Las enfermedades cerebrovasculares y la diabetes mellitus siguen en el índice; ambas promedian cerca de 33 muertes cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene una tasa más alta en las cerebrovasculares (40,3) y más baja en la diabetes (16,4).

Una parte del informe está dedicada a explicar los indicadores de factores de riesgo para las ENT. De esa sección se desprende que 8% de los niños de la región nacen pesando menos de dos kilos y medio (en Uruguay la cifra es 8,1%); también señala que 6,1% de los niños menores de cinco años tiene sobrepeso, lo que en Uruguay asciende a 7,2%. Entre los factores de riesgo en los adultos uruguayos, 22,4% no realiza suficiente actividad física y 17% fuma tabaco. Lo más llamativo es que Uruguay tiene el mayor consumo de alcohol en las Américas: 10,8 litros por persona por año, cuando el promedio regional es de 7,9 litros.

El informe evalúa la contaminación del aire, principal riesgo ambiental para la salud a nivel mundial. Según la ONU, 21 países de las Américas han fijado estándares de calidad del aire, pero sólo 13 tienen leyes, políticas o reglamentos para hacerlos cumplir. Se indica que Uruguay, junto con Canadá y Estados Unidos, son los únicos países que tienen niveles de contaminación del aire ambiental exterior por debajo del valor guía recomendado por la OPS. También hay un apartado sobre la tasa de homicidios; la región de las Américas presenta las tasas más altas del mundo, de más del doble del promedio mundial. La media de América es de 16,3 homicidios cada 100.000 habitantes; en Uruguay la tasa es de 13,3 en hombres y de 2,0 en mujeres.