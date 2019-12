Se agudiza el conflicto entre empresas de emergencias y el SMU

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechazó este lunes la propuesta de la Cámara de Emergencias Móviles e intensificará las medidas gremiales en el sector.

Según un comunicado del SMU, la cámara resolvió “rechazar las propuestas formuladas por el SMU y la Femi [Federación Médica del Interior] por considerar que las mismas son extemporáneas y exceden el ámbito de competencia de la Comisión sobre condiciones de trabajo en determinadas actividades”.

Para el SMU esto es “inaceptable ya que a pesar de los esfuerzos y las diversas propuestas que han presentado los trabajadores, no se han registrado avances significativos en la negociación por la negativa a ultranza que han llevado las empresas”, dice el comunicado del sindicato.

Soledad Iglesias, integrante de la Unidad de Negociación del SMU, dijo el lunes que “ante esta situación, la negociación continuará en el marco del Consejo de Salarios”. El viernes 3 de enero será “la primera instancia en la Dirección Nacional del Trabajo [Dinatra]”, agregó.

Gonzalo Ferreira, vicepresidente del SMU, dijo a la diaria que no descartan tomar medidas que afecten el servicio. “La idea es ir subiendo el tono, siempre intentando no perjudicar a la población, pero capaz que en algún momento tenemos que llegar a eso; esperemos que no. Estamos en un punto en el que casi nos están obligando [a hacer paro]”, dijo.

Sobre los precios de las categorías, dijo que las empresas no quieren acordar y afirmó que “sólo quieren discutir categorías”. “Hay empresas que no dan el brazo a torcer. No estamos hablando de precios disparatados, son los que están en el mercado. Hay empresas que están pagando muy por debajo, hay algunas que pagan 233 pesos la hora cuando [el precio en el mercado] es de 800 pesos”, aclaró.