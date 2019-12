Para evitar ahogamientos, autoridades insisten en bañarse sólo en playas habilitadas y mientras estén los guardavidas

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) propone para este año un “Verano sin ahogamientos”, porque al menos hasta 2017 el ahogamiento era una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales en dos franjas etarias: de uno a cuatro años y de diez a 14 años. En 2018 las cifras mejoraron respecto de años anteriores, pero según el registro de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática entre el 1º de enero y el 27 de octubre de 2019 fallecieron cinco menores de 15 años (uno en un tajamar, uno en una piscina propia, uno en un río, uno en una playa de mar y no se tenía el registro del otro caso); a ellos se les suman 19 adultos y otras dos personas de las que no se tiene registro de su edad. Aparte de los fallecidos, en ese período de 2019 hubo 11 personas que sufrieron ahogamientos que, si bien no murieron, es necesario considerar que tuvieron una complicación y muchos quedan con secuelas.

Alicia Fernández, integrante de la SUP, el ministro de Salud, Jorge Basso, y Daniel Leite, coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, difundieron el viernes en conferencia de prensa las precauciones que deben tenerse con el agua. Los niños más pequeños se ahogan con 20 centímetros de agua, advirtió Fernández, para expresar que el peligro muchas veces puede estar en pequeñas piscinas, y obviamente también en ríos, arroyos, playas y canteras. La pediatra remarcó que no habría que bañarse en los lugares en los que no hay guardavidas, y que los niños no deben bañarse a menos de un metro de distancia de los adultos. Leite fue un paso más y dijo que lo recomendable es que los más chicos estén al alcance del brazo de los adultos, e insistió en que los baños se tomen sólo en los horarios en que hay guardavidas, que en Montevideo es de 8.00 a 20.00, un horario extendido que no es tan amplio en otros departamentos. Propuso, además, tener cuidado con las corrientes de retorno y averiguar cuál es la zona más segura para bañarse.

Por otra parte, Leite comentó que en las 24 horas posteriores a la lluvia no se debería tomar baños en las playas de Montevideo (es el tiempo que demora en limpiarse todo el arrastre de la ciudad), y por eso se colocará la bandera sanitaria (además de por la presencia de cianobacterias).

Otras precauciones

Leandro Palomeque, director nacional de Bomberos, afirmó en la conferencia que hay 200 incendios por día y que prevén que se triplicarán en las fiestas. Señaló que las escasas precipitaciones hacen que todos los materiales vegetales estén “en condición óptima de quemarse” y que un fuego artificial o las chispas de un asado pueden originarlos. Pidió tener cerca baldes y mangueras que permitan atacar rápidamente el fuego provocado por ese tipo de siniestros, y recordó que hasta abril rige el decreto de prohibición de quema.

“Los fuegos artificiales no son juguetes” es otro de los lemas que quiere instalar desde 2018 la SUP, para evitar las lesiones que también sufren los más chicos en estas fechas.

Mortalidad por ahogamientos en menores de 15 años

Año Menores de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años Total 2012 - 2 1 8 11 2013 - 2 2 3 7 2014 - 5 2 3 10 2015 1 2 3 5 11 2016 - 2 2 4 8 2017 - 5 1 2 8 2018 - 3 1 - 4

Fuente: estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública.