ASSE lanzó la agenda electrónica para sus usuarios

Desde ayer todos los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mayores de 18 años pueden agendar sus citas médicas mediante el celular, una tablet o una computadora. Por ahora las especialidades habilitadas para la agenda son medicina general, obstetra partera y medicina familiar y comunitaria, que son la “puerta de entrada”, explicó a la diaria Rosario Berterreche, directora del Sistema de Información de ASSE. “Más adelante vamos a ir incorporando el resto de las especialidades y prestaciones”, agregó.

Se puede ingresar a la agenda mediante un vínculo ubicado en la parte superior derecha del sitio web de ASSE; previamente, los usuarios deben hacer un trámite presencial en la Oficina de Atención al Usuario de cada centro (sólo tendrán que presentar su cédula de identidad). La cita puede agendarse por departamento, centro de atención y por profesional; se pueden ver las consultas pasadas y futuras.

Con esto, los usuarios reducirán los costos y los tiempos para agendarse, porque la aplicación está disponible todos los días del año, y no tendrán que ir a un centro de salud ni llamar por teléfono. Según informó Berterreche, 90% de las citas se hacen de manera presencial, “el peso de la telefónica es bajo, el usuario tiene el hábito de ir a la unidad asistencial a pedir día y hora”. Pero además, la plataforma permitirá que los usuarios cancelen sus citas; la directora destacó que esto es importante porque ASSE no tiene forma de sancionar a los usuarios que no concurren a la consulta, y comentó que para combatir el ausentismo, que afecta a todo el sistema de salud, “lo más importante es concientizar a los usuarios, porque al no cancelar la cita le estamos impidiendo a otro usuario acceder a esa cita. Apelamos a la solidaridad de las personas”, dijo.

ASSE también se beneficiará con esta aplicación, porque podrá actualizar los contactos de sus usuarios: “Nosotros hacemos un seguimiento activo de las poblaciones, y es muy importante poder contar con ese dato actualizado. Hoy lo hacemos por medio de las unidades asistenciales; ahora tenemos una herramienta más”, dijo Berterreche. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, valoró ayer que la agenda es “una demostración cabal de que tenemos un sistema integrado con menos brechas”. Marcos Carámbula, presidente del directorio de ASSE, recordó que en el sistema público se asiste a 1.400.000 personas en 900 unidades asistenciales.

Historia clínica

La agenda web fue desarrollada con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ese motivo autoridades de esos organismos estuvieron ayer en ASSE, junto a referentes del Ministerio de Salud Pública y de ASSE, para presentar los procedimientos para acceder a la agenda web y a la historia clínica electrónica.

Según una encuesta de AGESIC, 86% de los uruguayos accede todos los días a la web, por lo que la agenda digital y la historia clínica electrónica son herramientas para democratizar el acceso a la salud, destacó Bertereche.

Sobre la historia clínica dijo que va a tener un “impacto directo en la atención”, porque todas las unidades en las que se atienda la persona tendrán disponible la información, y eso mejora la calidad y la continuidad asistencial. Además, dijo que es un derecho de la persona acceder a su historia clínica, y añadió que podrá chequear qué prestador accedió a su perfil. La Historia Clínica Electrónica Nacional apunta a que diferentes prestadores puedan acceder a información de la persona, en caso de que se atienda en diferentes instituciones (por ejemplo, un prestador integral y una emergencia, o entre diferentes prestadores integrales).

Basso señaló que “en pocos años pasamos de no tener ninguna información a tener una base de datos cada vez más potente. La historia clínica es del usuario; es lo que tenemos para auditar la calidad de atención y la eficiencia del gasto”. En el mes y medio que transcurrió desde que se habilitó el ingreso de los usuarios a la plataforma Mi Historia Clínica, 1.500 personas ingresaron a ver su información. Los usuarios de ASSE pueden acceder a su historia clínica en el portal de AGESIC o de ASSE, en un link que aparece en la parte superior derecha.