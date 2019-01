Con la intención de evitar hechos de violencia en centros de salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior (MI), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) acordaron cooperar en una serie de acciones. “Son seis puntos de trabajo”, transmitió ayer el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, al término de la reunión en la sede del MI. El encuentro transcurrió dos días después del incidente en el hospital Pasteur en el que dos personas amenazaron al personal de ese centro y provocaron daños en el CTI, por lo que deberán cumplir prisión preventiva durante 100 días. Por el MI participaron el subsecretario Jorge Vázquez y el director de la Policía Nacional, Mario Layera; acompañaron a Carámbula el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, y el adjunto a la dirección, Miguel Fernández Galeano; también asistieron Martín Pereira y Gustavo Grecco, presidentes de la FFSP y del SMU, respectivamente. En la conferencia de prensa posterior, Carámbula, Grecco y Pereira coincidieron en que la reunión había sido positiva y productiva.

Carámbula enumeró los seis puntos. Anunció que se hará “un relevamiento de la situación en los centros asistenciales” desde el punto de vista de la seguridad (aclaró que ASSE ya dispone de uno, que actualizará con apoyo del MI) y que se seguirá trabajando “en los protocolos de asistencia en materia de seguridad y de asistencia a los pacientes privados de libertad”. El tercer punto refiere a la internación de las personas privadas de libertad (ver recuadro): “El ministerio [del Interior] propone fortalecer la asistencia in situ en el primer nivel” para pacientes con baja complejidad en el centro asistencial de la cárcel de Punta de Rieles, donde hay 16 camas que todavía no han sido habilitadas, y se están haciendo llamados a concurso para ocupar los puestos necesarios.

Hospital penitenciario

El presidente de ASSE no habló del hospital penitenciario que el gobierno se había comprometido a construir en 2015, según recordó por estos días el diputado nacionalista Martín Lema. “Progresivamente hemos ido instalando espacios específicos para la atención de las personas privadas de libertad”, dijo Carámbula a la prensa, y explicó que dialogará con las autoridades del MI para hacer “todo lo que puede hacerse en el mismo lugar de detención” (por ejemplo, exámenes de laboratorio o estudio), evitando traslados innecesarios a centros asistenciales. Cuando el procedimiento no sea viable en el lugar de detención pero tampoco sea muy complejo, se tratará de hacerlo en el centro asistencial de Punta de Rieles, y si se requiere una atención de mayor complejidad, se hará el traslado a un centro de tercer nivel, como ya se hace en los hospitales Pasteur, Maciel y el Instituto de Ortopedia y Traumatología. Tanto la FFSP como el SMU siguen apoyando la instalación de un hospital penitenciario, pero las acciones de las autoridades no parecen encaminarse en esa dirección.