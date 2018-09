Hasta el domingo se desarrollarán actividades en todo el país por la Semana del Corazón

La 27ª edición de la Semana del Corazón ofrecerá charlas, talleres y actividades al aire libre y bajo techo, que al igual que las ediciones anteriores, tiene el objetivo concientizar acerca del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que en Uruguay causan 27% de las muertes. La iniciativa, organizada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV), tiene también la finalidad de fomentar estilos de vida saludables. Este año, la campaña propone “hacer una promesa de corazón” que transforme en acciones los deseos por una mejor calidad de vida. Entre las promesas que circulan en las redes sociales, está, por ejemplo la de tomar más agua y menos bebidas azucaradas, “ser más activo”, ponerle al plato “más color” y “menos sal”, “empezar el día comiendo una fruta”, recurrir más a la comida casera que al delivery, reducir el consumo de alcohol o dejar de fumar.

En diálogo con la diaria, Mario Zelarrayán, director de la CHSCV, destacó los avances logrados en estos años para cumplir con el compromiso asumido ante la Organización Mundial de la Salud de bajar en 2030 un tercio la mortalidad prematura (antes de los 69 años) por este tipo de enfermedades. Detalló que a nivel mundial la mortalidad por estas causas descendió entre 15% y 17% entre 2005 y 2016 y que en Uruguay se ha dado una reducción más pronunciada: en menores de 69 años la cantidad de muertes por infartos se redujo 20% y las causadas por enfermedades cerebrovasculares disminuyeron 40%. Ambas promedian un descenso de 30% o, lo que es lo mismo, 3% anual. Por esto, Zelarrayán destaca que, de continuar así, en 2030 la meta se habrá “cumplido con creces”. Los datos nacionales surgen de un estudio que hizo la CHSCV, que analizó los certificados de defunción de Uruguay entre 2005 y 2016.

Según Zelarrayán, la mitad del descenso corresponde a la asistencia –alta tecnología que se aplica para solucionar los problemas– y el otro 50% a la prevención, que se estima en la disminución de factores de riesgo. Entre ellos, destacó la reducción del tabaquismo (cayó de 33% a 21%) en la última década y el aumento de la actividad física, que pasó de 55% a 65%. Por otra parte, informó que en 2006, 56,8% de los uruguayos de 25 a 64 años tenía tres o más factores de riesgo, y que en 2013 esa proporción cayó a 46%; la cuestión no es numérica, sino real: según Zelarrayán, tener tres o más factores de riesgo implica tener de 20 a 30 más posibilidades de tener una enfermedad mayor.

En el debe

Pese a estos logros, el director de la CHSCV señaló que todavía falta mucho, y esos hábitos que hay que cambiar son en los que se enfoca la campaña de prevención.

El jueves, durante el lanzamiento del informe de la Comisión Independiente de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles –que presentará el presidente Tabaré Vázquez el jueves en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas–, Zelarrayán enumeró las acciones implementadas por la comisión para mejorar la alimentación, la actividad física, la reducción del consumo de tabaco y alcohol. Allí mencionó que es necesario destinar mayores recursos, por ejemplo, a las acciones de educación a la comunidad que lleva a cabo la CHSCV en conjunto con otras organizaciones: “Hay un interés superlativo por el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles”, valoró, pero al mismo tiempo comentó que “lo negativo” es que hay una demanda que no pueden cubrir: “No podemos abastecer todas las solicitudes de las fábricas e instituciones públicas y privadas que nos solicitan asistir para hacer talleres sobre enfermedades no transmisibles. Si hay algo que tuviera que reivindicar, sería tener mayores recursos humanos para esta tarea; tenemos que responderle a la gente, porque nosotros incentivamos que cambien de hábito, nos convocan y no les respondemos”, explicitó. Sugirió, además, que todas las intendencias del país retiren los saleros de las mesas de bares y restaurantes, como lo hizo la comuna montevideana, para reducir el consumo de sal.

En diálogo con este medio, Zelarrayán subrayó la necesidad de destinar mayores recursos a la prevención: “80% de los recursos que se dedican a la salud están dirigidos a asistencia y sólo 20% a prevención; debería adjudicarse 50% y 50%”, precisó. Añadió que las acciones de prevención son inversiones de bajo costo y demostrada eficacia; además de las campañas de prevención, mencionó la recomendación de acciones que Uruguay está comenzado a implementar, como el etiquetado frontal de alimentos, el decreto para reducir el contenido de grasas trans, el retiro de los saleros y la campaña para evitar el abuso de alcohol.