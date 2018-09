Asumieron directoras del Centro Hospitalario Pereira Rossell

La rutina del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) se vio alterada ayer de mañana, cuando autoridades de gobierno, periodistas y trabajadores de la salud coparon el salón de actos para presenciar el acto de toma de posesión de las tres directoras del hospital, médicas todas, que ganaron el concurso abierto en mayo por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Victoria Lafluf –que se desempeñaba como subdirectora del Hospital de la Mujer– asumió la dirección del CHPR; Mara Castro volvió a quedar al frente del Hospital de la Mujer (había dejado su puesto en mayo para participar en el concurso), y Natalia Cristoforone pasó a dirigir el Hospital Pediátrico (hasta ahora era adjunta de su dirección).

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, participó en la ceremonia. “Hay ocasiones particulares en las que un presidente de la República no puede estar ausente, y esta es una de esas oportunidades, por varios motivos”, expresó Vázquez. Subrayó que se trata del “hospital más importante que tiene el país”, y que las tres directoras no llegaron a sus puestos “nominadas directamente por ninguna autoridad, sino que han concursado” para lograr esos cargos. Mencionó que “no es menor” que sean tres mujeres, y valoró la capacidad y el compromiso que tienen para desarrollar la tarea. Por último, reafirmó que estos no son hechos casuales, sino pensados “por una dirección de ASSE en la que confiamos cuando se ofreció el cargo al doctor Marcos Carámbula y a quienes lo acompañan, y que no nos han defraudado”, ya que desarrollan una gestión “excelente”.

Lafluf habló en nombre de las tres directoras. Se comprometió a trabajar para mejorar la calidad de la asistencia, a profundizar los logros en materia de salud de la mujer y del niño a nivel nacional, y a desarrollar una administración con eficacia, eficiencia y transparencia. A su vez, Carámbula enumeró inversiones que se han hecho en el CHPR durante los 13 años de gobierno frenteamplista –mejoras en salas de CTI, de cuidados intermedios, de nacer, de aislamiento, de emergencia y en el servicio de neonatología– y el trabajo de los funcionarios. “Producto de esto, y no caído del cielo”, es que bajaron la mortalidad infantil, la mortalidad materna y los embarazos adolescentes, afirmó.

Concursos

Carámbula destacó que es la primera vez que las direcciones de hospitales son ocupadas por llamado a concurso; en diálogo con la diaria, dijo que en la época del Poder Ejecutivo colegiado (1952-1967) hubo un proceso de valoración de méritos antes de que este hiciera las designaciones. Por la tarde, el directorio de ASSE acompañó la asunción del director del Hospital de San José, Walter Oliveira, médico que, según publicó ayer San José Ahora, dirigió ese centro desde julio de 2010 hasta agosto de 2016, cuando pasó a la dirección del Hospital Español, en la que permaneció hasta ganar su actual cargo (también fue candidato a intendente por el Frente Amplio en 2015). Hoy asumirá la directora de Rocha, la licenciada en Enfermería María Julia Báez, quien dirigió el hospital desde 2007 hasta 2017, y el jueves lo hará la nueva directora del Hospital de Salto, la médica Patricia Barusso.

Ninguno de los aspirantes a las otras diez direcciones alcanzó el puntaje que se requería. El jurado elaboró una lista de prelación, que se tomará en cuenta para designar directores interinos. A partir de enero de 2018, cuando ya esté vigente la Ley de Rendición de Cuentas, ASSE podrá hacer llamados a concurso para ocupar cargos de “alta conducción hospitalaria”, que podrán ser abiertos si esos puestos no se ocupan con funcionarios del organismo.

Mientras tanto, hay otros tres concursos en marcha: para ocupar funciones de gerente asistencial; de dirección de redes y procesos asistenciales; y de dirección de gestión de riesgo y evaluación de calidad. Con esas gerencias se busca cambiar el modelo de atención, y mejorar tanto la articulación de hospitales y primer nivel de atención como el proceso de regionalización, dijo a la diaria Miguel Fernández Galeano, adjunto del directorio.