Tras retroceder en intento de rebaja salarial a médicos, Médica Uruguaya trabaja con ellos para mejorar la gestión

El 13 de julio Médica Uruguaya le comunicó al cuerpo médico que a partir del 31 de julio le haría un descuento de 5% del sueldo a quienes ganaran más de 100.000 pesos nominales, como “apoyo institucional” debido a la situación económica de la empresa. Alegó que no lograba recobrar su superávit operativo y que debía restringir el gasto, “más en este ejercicio, donde el crecimiento de afiliados se ha detenido”. Sin nombrarlo, aludió a que en 2018 no se había abierto el corralito mutual, instancia en la que Médica Uruguaya, la mutualista con mayor número de afiliados del país, siempre sumó socios. Apenas se conoció el comunicado, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechazó la medida, se declaró en conflicto y se movilizó para frenarlo. La mutualista retrocedió y, además, encauzó algunos aspectos de la plataforma del Núcleo de Base del SMU, tal como explicó a la diaria Marina Rodríguez, delegada del gremio de Médica Uruguaya.

El Núcleo de Base mantenía bipartitas con la empresa desde abril; uno de los puntos en los que estaban más estancados era en la titularización de suplentes y la creación de cargos de alta dedicación (CAD). Según Rodríguez, en la bipartita del 20 de julio la empresa se comprometió a titularizar antes del 24 de agosto a 40 médicos suplentes (25 de medicina general y 15 de pediatría), y ya está avanzando en esa dirección. Las partes acordaron, además, trabajar para implementar la titularización de CAD, meta asistencial con la que incumple la institución y que al regularizarse, podrá cobrarla. Justamente, la mutualista le había pedido al cuerpo médico cumplir con los registros para alcanzar las metas asistenciales. Les había pedido, además, “ser cautelosos en la indicación de medicamentos y estudios, sin resentir la calidad de la prestación asistencial”.

Rodríguez afirmó que la mutualista “no está en riesgo económico” ni tiene un “gran déficit”, sino “déficit operativo, sobre todo meses de invierno”, en los que aumenta la demanda asistencial. Para mejorar la situación, la empresa “formó una comisión integrada por diferentes jefes de los servicios para optimizar el gasto y la gestión”, informó Rodríguez. Aclaró que trabajará sin descuidar la calidad de asistencia; por ejemplo, capacitará a los médicos de radio para controlar a los pacientes de modo ambulatorio y disminuir, de ese modo, los días de hospitalización.

El Núcleo de Base quedó satisfecho con lo alcanzado. “Para nosotros ha sido un logro enorme haber revertido esta medida, que había tomado la empresa de manera unilateral, totalmente inaceptable”, dijo Rodríguez. Valoró además el fortalecimiento de la herramienta sindical; de hecho, el Núcleo de Base celebrará el lunes 20 sus primeras elecciones.

En representación de la empresa, Miguel López, codirector de la agencia Escenario Publicidad, informó a la diaria que la de Médica Uruguaya “es una situación normal dentro de lo que se puede decir normal en el sistema de salud, que está bastante expuesto por algunas cuestiones”, y aludió al “déficit de algunas mutualistas”; no obstante, reconoció que las empresas se declararon como “sector dinámico” en los Consejos de Salarios. Dijo que el problema de esta mutualista “es un tema multifactorial”, y que uno de los motivos del desequilibrio fue la no apertura del corralito, que frenó su crecimiento de afiliados.

Estrategias

Los trabajadores no médicos también reprobaron la medida del “ajuste institucional”. Mario Mujica, hasta ahora representante de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud (Junasa), dijo a la diaria que fue “una barbaridad que se planteara una situación crítica desde el punto de vista económico”; afirmó que la Junasa no tenía referencia de que fuera así y que no se justificaba la medida. Añadió que en Médica Uruguaya no funciona el consejo consultivo que debe integrar a usuarios y trabajadores; lo mismo declaró Ivonne Lima, presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, quien afirmó que esta mutualista no acepta crear ese ámbito de participación. Lima reprobó que los usuarios no tengan voz, y expresó que el Ministerio de Salud Pública, así como pone precios de referencia, debería determinar el número de camas que tienen que tener las instituciones por afiliados porque “se saturan y corren las operaciones”. Según supo la diaria, la mutualista implementó un “feriado quirúrgico”, que consiste en postergar durante 15 días de julio y 15 días de agosto las cirugías que no son urgentes para disminuir la demanda de internación en invierno. Lima reprobó, además, que la empresa siga haciendo publicidad.

Mujica catalogó la rebaja salarial propuesta por Médica Uruguaya como “una medida netamente política en el marco del Consejo de Salarios”. Nelson Sena, representante de los usuarios en la Junasa, opinó que la estrategia buscó “intentar justificar una demanda mayor en el precio de las cápitas”.

Víctor Muniz, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud que sustituirá a Mujica en la Junasa, declaró a la diaria que se está dando una situación similar en otras instituciones, “que dicen que están en situación de crisis” cuando no es así. Detalló que una empresa planteó dificultad para pagar el medio aguinaldo en junio, y que otra anunció que debía reestructurar una sede secundaria y cerrar servicios, lo que afectaría puestos de trabajo. Según Sena, esa situación fue la que alegó la mutualista CAMS, de Soriano, que intentó cerrar el área de internación y cirugía en su sede de Cardona, en donde hay 6.023 usuarios del Fondo Nacional de Salud.