Trabajadores de la salud acusan a empresarios de “vaciar de contenido” los Consejos de Salarios

65 días después de iniciadas, las negociaciones entre trabajadores y empresarios de la salud siguen trancadas. Ayer se reunieron delegados de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, y de Salud Pública, de las mutualistas y de los trabajadores médicos y no médicos, nucleados en el grupo 15 de los Consejos de Salarios. Los empresarios debían dar respuesta a las condiciones que los trabajadores pusieron ante los planteos del Poder Ejecutivo, pero en las cuatro horas que estuvieron juntos no formularon alternativas: “contenido cero”, subrayó Federico Preve, del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en diálogo con la diaria.

“Van pero no responden. Dicen que no tienen respuestas, que necesitan tiempo para analizar”, comentó Preve. En instancias anteriores, el Ejecutivo había propuesto laudos diferenciales y había calificado al sector de “intermedio”. Los médicos aceptarían si quienes cobran el mínimo reciben un incremento de 8,5% (equivalente al aumento del sector dinámico), y si consiguen una serie de mejoras laborales: reducir de cinco a cuatro el número de pacientes por hora en policlínica en algunas especialidades; que haya un médico cada 20 pacientes en las puertas de emergencia; extender en cinco días la licencia anual reglamentaria.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) reclama cambiar el régimen de días libres, que en lugar de ser cuatro de trabajo y uno libre, sea cuatro y dos. Asimismo, pide extender la licencia para personas víctimas de violencia y para quienes tienen hijos con discapacidades. Eolo Mendoza, dirigente de la FUS, manifestó preocupación por la falta de alternativas del sector empresarial; remarcó que “las empresas no se han movido un ápice del argumento de que no tienen forma de financiar” y agregó que son un sector que mueve 2.000 millones de dólares de fondos públicos que no se sabe cómo se distribuyen. Según Mendoza, la alternativa que dieron los empresarios es que se recaude más dinero por medio del aumento en las cuotas a los usuarios y trasladarlos a las órdenes y los tickets, algo con lo que los trabajadores no están de acuerdo.